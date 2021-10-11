Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 11 октября 2021 в России и мире

• Международный день девочек (International Day of the Girl Child)
• День вдыхания осеннего воздуха
• День закладываний
• День борьбы с ожирением
• День Республики Башкортостан
• День езды по бездорожью (День джипера)
• Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих
• Международный день каминг-аута (International Coming Out Day)
• День памяти преподобного Харитона Исповедника
• День банщика
• День пинка под зад (National Kick Butt Day) - США
• День пиццы с колбасой (National Sausage Pizza Day) - США
• День благодарения (Thanksgiving Day) - Канада
• День «Это моя вечеринка» (It`s My Party Day) - США
• Белый понедельник (Lotu a Tamaiti) - Самоа
• День братства (Fraternal Day) - США
• День вооружённых сил - Абхазия
• День Колумба (Columbus Day) - США
• День боливийской женщины (National Bolivian Women`s Day) - Боливия
• День коренных американцев (Native American Day, Indigenous Peoples Day) - США
• День солидарности с политическими заключёнными (Day of Solidarity with the South African Political Prisoners) - ЮАР
• День памяти генерала Пулавского (General Pulaski Memorial Day) - США
• День Кимберли (National Kimberly Day) - США
• Southern Food Heritage Day - США
• День народного восстания (Day of People`s Uprising) - Северная Македония
• День Конституции (Constitution Day) - Синт-Мартен
• День интернет-банкинга (National Online Banking Day) - США
• День национального наследия (National Heritage Day) - Тёркс и Кайкос
• День сельскохозяйственной выставки (Norfolk Island Agricultural Show) - Остров Норфолк
• День национального образования - Кирибати
• День дружбы Виргинских островов и Пуэрто-Рико (Virgin Islands - Puerto Rico Friendship Day) - Американские Виргинские острова
• Именины у Прохора, Василия, Феодора, Ильи, Григория, Анатолия, Александра, Татьяны, Вячеслава, Марка, Алексея, Афанасия
• Харитонов день (Катальщик, Никола Святоша)
Важные события
• 11 октября 1783 года в Петербурге учреждена Российская академия
• 11 октября 1881 года в США запатентована фотопленка
• 11 октября 1887 года запатентована электрическая машина для подсчета голосов на выборах
• 11 октября 1891 года в Стокгольме открылся первый в мире этнографический музей под открытым небом «Скансен»
• 11 октября 1931 года состоялся первый полет самолета с цельностальной сварной конструкцией «Сталь-2»
• 11 октября 1961 года на Семипалатинском испытательном полигоне проведен первый управляемый подземный ядерный взрыв
Источник: https://kakoysegodnyaprazdnik.ru