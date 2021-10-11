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Почему атмосферный столб давит на человека во время магнитных бурь: расписание геоударов в октябре

12:00:2010/11/2021Фото: Pixabay
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Магнитные бури заставляют страдать людей от серьезных симптомов. Расписание геоударов на остаток месяца поможет подготовиться к ним.

Геоудары происходят несколько раз в месяц
Геоудары происходят несколько раз в месяц

Постоянные скачки атмосферного влияния заставляют страдать миллионы людей. Слабость, головные боли, перепады настроения — всё это симптомы того, что вы подверглись очередной магнитной буре. Здоровье резко ухудшается, что напрямую связано с атмосферным столбом. В первую очередь, это происходит из-за того, что сердечно-сосудистая система не успевает перестраиваться под перепады давление. Нарушения кровотока же приводит к тому, что головному мозгу не хватает кислорода.

Узнав, когда в следующий раз ударит атмосферный столб, вы сможете хотя бы заблаговременно подготовиться к ним. Понимая, что ваша работоспособность и эмоциональная составляющая снизится к нулю именно в эти даты, постарайтесь не заниматься ответственными и серьезными делами, отложить их или сделать заранее. То же самое касается времяпровождения с друзьями, семьей или коллегами. Перенесите встречу на другое число и проведите время наедине с собой. Прогуляйтесь на свежем воздухе, попейте чай или просто поспите. Все эти виды отдыха помогут вам легче пережить магнитные бури.

По прогнозам метеорологов, магнитное поле Земли в этом месяце будет очень активным 15-20 октября и 29-30 октября. На следующей неделе начнется достаточно долговременная вспышка, пик которой придется на 19 октября. Геоудары в этот период времени будут самыми сильными за последний месяц. Именно в эти дни будут обостряться все хронические заболевания и особенно ярко будут проявляться выше указанные симптомы. На конец месяца обещают не столь сильные геоудары. Тем не менее, несмотря на небольшую длительность, возможны периодические восстановления.

Напомним, что недавно прошло исследование по поводу осмофобии и людей, страдающих мигренями. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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