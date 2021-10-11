Любовный гороскоп для каждого знака зодиака на неделю с 11 по 17 октября 2021 года

Ваш еженедельный любовный гороскоп на 11-17 октября 2021 года для всех знаков зодиака в астрологии здесь во время сезона Солнца в Весах и Полнолуния.
В начале недели мы уже чувствуем сдвиг в энергии, поскольку недавние планеты повернули в прямом направлении, что позволит нам начать больше действовать в нашей собственной жизни, пишет yourtango.com.
Мы начинаем неделю с Солнца в Весах и Луны в Козероге, которые помогут нам обосновать наши чувства сбалансированным и взаимным образом, чтобы мы могли чувствовать себя более непринужденно, предпринимая шаги по включению изменений, о которых мы размышляли.
Ключевая тема любовного гороскопа на этой неделе - намерение.
Намерение определяется процессом заживления раны. Это то, что мы берем с собой, когда начинаем двигаться дальше текущего ретроградного периода к большему времени решимости и действий.
Намерения, которые мы устанавливаем, - это не просто надежды или мечты, а слова и действия, которые исцеляют предыдущие раны.
Будь то наши детские раны, те, что нанесены нам семейными обстоятельствами, или даже кармические раны прошлой любви.
Они подходят, чтобы исцелиться, и именно этим они займутся на этой неделе.
В течение недели, более спокойной, чем в начале октября, это шанс перенастроиться в рамках текущих энергий и перейти от рефлексивной к более ориентированной на действие.
Но мы сильно изменились за последние несколько месяцев, и поэтому речь идет не только о продвижении вперед, но и о намеренных действиях по залечиванию ран, которые за эти годы причинили боль нам и другим.
С нежными секстилями, происходящими на этой неделе, заканчивающейся Меркурием и Венерой в Стрельце, нам напомнят, что только потому, что мы сажаем семена того, чего хотим, мы не всегда можем контролировать, когда они зацветут.
Многим кажется, что предстоящая неделя, последняя из Ретроградного Меркурия, дает возможность не просто задуматься над прошлыми событиями и чувствами, но и по-настоящему осознанно относиться к изменениям, которые должны произойти, чтобы гарантировать, что то, что посажено, проявится.
Потому что, хотя любовь не всегда можно спланировать, она должна быть преднамеренной.
Еженедельный прогноз любовного гороскопа на неделю с понедельника 11 октября по воскресенье 17 октября 2021 года:
Вторник, 12 октября 2021 г. - Луна в первой четверти в Козероге.
С помощью обоснованной практичности Козерога мы поощряемся к действиям, чтобы помочь развить семена, которые были посеяны с Новолунием в Весах.
Размышляя о том, что нам нужно делать по-другому и что мы можем изменить, чтобы лучше реализовывать наши намерения.
Среда, 13 октября 2021 г. - Венера в Стрельце в секстиле с Сатурном в Водолее.
Наша потребность в общении растет, побуждая нас смотреть вперед на новые или существующие отношения и на то, что нас ждет дальше.
14 октября 2021 г., четверг - Солнце в Весах в трине с Юпитером в Водолее.
Очень позитивный и удачный переход, позволяющий нам чувствовать себя уверенно в возможности удовлетворить наши потребности и отпустить все, что не является частью жизни или любви, которой мы хотим жить.
Суббота, 16 октября 2021 г. - Солнце в Весах в квадрате с Плутоном в Козероге.
Даже когда мы настроены позитивно и уверенно двигаться вперед, все равно будут возникать проблемы.
Этот транзит позволяет нам ориентироваться и планировать соответственно, чтобы ничто из этого не останавливало нас в нашем путешествии вперед.
Воскресенье, 17 октября 2021 г. - Меркурий в Весах, секстиль, Венера в Стрельце.
Незадолго до того, как Меркурий в Весах повернется прямо , нам дается возможность очистить воздух с нашим партнером и поговорить о том, что мы узнали и о чем размышляли в течение этого текущего ретроградного периода.
Пришло время поговорить о темах на неделю, включая планы, проблемы и то, как вместе мы их преодолеем.
Еженедельный прогноз любовного гороскопа на неделю с понедельника 11 октября по воскресенье 17 октября 2021 года:
Овен (21 марта - 19 апреля)
На этой неделе впереди еще несколько проблем, поскольку кажется, что существует растущее разделение между тем, что вы хотите иметь в отношениях, и тем, что вы испытываете в настоящее время.
Это может привести к некоторому растущему разочарованию, однако поищите уроки, которые вы получите, и какие подарки они пытаются вам преподнести.
Если мы сосредоточимся только на том, чего не получаем, или на том , что разгорается в гневе, мы не сможем по-настоящему увидеть, какова его главная цель.
Постарайтесь сосредоточиться на цели того, что вы чувствуете, чтобы на следующей неделе вы чувствовали себя более уверенно в том, в каком направлении вы хотите двигаться.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Один из важных уроков, которые вы извлекли за последнее время, заключается в том, что независимо от того, как сильно вы чего-то хотите, это не означает, что это всегда будет вашим.
Разочарование и любовь иногда рассматриваются как идущие рука об руку, но часто эти проблемы возникают в отношениях, чтобы помочь нам узнать больше о самих себе.
Если мы только когда-либо гонимся за тем, чего никогда не получим, то во многих отношениях мы также остаемся в безопасности от того, чтобы быть по-настоящему уязвимыми.
Ищите то, что приходит свободно на этой неделе, потому что в любви нет убедительности.
Близнецы (21 мая - 20 июня)
В течение последних нескольких недель всплыло много истин, которые вы можете поразмышлять и взглянуть более глубоко.
Какими бы неудобными они ни были, постарайтесь не позволить им отговорить вас от роста, даже самая трудная правда всегда будет подарком.
На этой неделе вы размышляете о том, какие травмы из вашего прошлого все еще берут верх.
Это означает, что как бы вы ни думали, что уже преодолели трудности, они, вероятно, по-прежнему диктуют вам выбор, который вы делаете сейчас .
Мы не сможем исцелиться по-настоящему, пока не увидим, что принимаем решения, отличные от прежних.
Рак (21 июня - 22 июля)
В последнее время возникло много чувств, из-за которых кажется, что вы плаваете только в эмоциональном море неуверенности.
Большая часть этого - это то, с чем вас просил разобраться текущий сезон ретроградности, включая области вашей жизни, в которых вы не говорите своей правды или отказываетесь от своего счастья в обмен на счастье других.
В течение этой недели ожидайте, что почувствуете себя сильнее и станете более похожими на себя.
Это позволит вам сделать шаг вперед, чего вы раньше не делали, и суметь понять, какой жизненный путь вы хотите выбрать.
В последние несколько месяцев года грядут перемены, но вы должны заявить о них как о своих.
Лев (23 июля - 22 августа)
Людей нельзя заменить, и часто тот факт, что двое людей не любят одинаково, сбивает вас с толку или даже ставит под сомнение.
В течение этой недели вполне вероятно, что всплывет множество чувств по поводу конкретных отношений, которые в настоящее время либо замедляются, либо уже закончились.
Не отговаривайте себя от своих чувств. Это не всегда просто вопрос знакомства с кем-то новым.
Дело не только в внимании, которое мы получаем, но и в ценности этой связи.
Позвольте себе почувствовать истинность этой связи, и если вас призывают протянуть руку помощи, не тратьте время на отрицание любви.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Люди никогда не будут действовать или делать то, что мы хотим от них. Все мы - дикие карты, каждый живет в такт своему уникальному барабану. Это то, что делает нас уникальными и красивыми.
Вот что делает любовь такой особенной. Нам не всегда нужен план, особенно если мы не просто устанавливаем свои намерения в отношении любви, но действительно принимаем на себя обязательство любить намеренно.
Ищите возможности привнести большее намерение в существующую связь с партнером или в вашу жизнь на свиданиях.
Убедитесь, что даже если вы не можете предсказать, что другой сделает или почувствует, что вы ясно понимаете цель этой связи и даже самой любви.
Весы (23 сентября - 22 октября)
В последнее время вокруг так много энергии, что возникает соблазн освободиться от ограничений тех отношений или связей, которые сильно давили на вас.
Как человек, который искренне любит аспекты преданного партнерства, иногда ваш выбор больше зависит от стабильности, чем то, чего вы действительно стоите или заслуживаете.
Хотя вы снова и снова об этом вспоминаете, похоже, что вы обнаруживаете, что не все поддерживают вас в отстаивании своих интересов.
Помните, что любовь, предназначенная для вас, поможет вам стать больше, а не меньше.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Исцеление приходит волнами, иногда мягкими, но другие, кажется, полностью нас окутывают. После того, как вы недавно пережили глубокое исцеление, вам все еще может казаться, что вы пытаетесь поднять голову над водой. Это хорошо.
Всегда есть время для исцеления и никогда не нужно спешить.
Просто потому, что вы хотите быть в конце, не означает, что вам суждено быть.
Все возникает по какой-то причине, и хотя вы много размышляли и даже ощущали определенные прошлые отношения, приходит время обрести покой, который вы искали, чтобы вы могли двигаться вперед.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
На вашем пути будут большие перемены, особенно в том, что касается вашего дома и семейного окружения.
Когда вы совершили глубокое рефлексивное погружение, как и многие в последнее время, стало ясно, что у вас больше нет возможности избежать того, чего вы откладывали.
Идеального момента не существует, но есть возможность. С началом недели вы почувствуете себя более уверенно и решительно в решении некоторых давних проблем в отношениях, которые подготовят вас к тому, чтобы двигаться вперед в некоторых важных направлениях. Помните, что единственное, что вам нужно сделать, это просто сказать правду.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Жизнь пошла не совсем так, как вы себе представляли, и хотя в прошлом это причиняло вам боль, эта неделя приносит новое чувство исцеления.
С этим осознанием и почти принятием того, что все должно было случиться так, как это было, вы начали чувствовать более целенаправленный шаг вперед, как в жизни, так и в любви.
Это заставит вас по-другому взглянуть на отношения и заставит вас делать другой выбор, в том числе даже смотреть на кого-то в новом свете, который вы никогда не рассматривали в романтическом свете.
Помните, что мы ограничены только нашим восприятием, и иногда самое лучшее - это любовь, которую мы никогда не видели.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Наконец, после тяжелого периода стабильность начинает возвращаться в ваши существующие отношения и даже в вашу перспективу свиданий, если вы одиноки.
Наслаждайтесь этим периодом связи и почувствуйте себя более оптимистичным, но не упускайте из виду важные уроки, которые вы недавно пережили.
Как бы важно это ни было в этот момент, также важно уметь понять, что же произошло в этом новом пространстве, в котором вы оказались.
Это позволит вам углубить и укрепить ваши отношения, чтобы, когда эти периоды роста снова наступят, а они всегда будут, вы сможете пройти через них с большей уверенностью .
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
На этой неделе происходят большие события, поскольку вы начинаете видеть, как начинают проявляться многие из ранее заложенных вами намерений.
Это не означает, что вы получаете возможность свободно исследовать любовь с большим намерением.
Двигаясь по неделе и наслаждаясь тем, что значит видеть, как начинают созревать плоды вашей любви, ищите способы более целенаправленно общаться.
Каким бы большим вы ни были, иногда вы сдерживаетесь, когда говорите со своим партнером откровенно, что может испортить намерения и выглядеть почти запутанным .
Сосредоточьтесь на том, что вы действительно хотите начать строить в своих отношениях и в жизни, а затем наберитесь смелости, чтобы четко и уверенно говорить об этих намерениях, поскольку это ключ к продолжению проявления.