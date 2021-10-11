Что категорически запрещено делать 14 октября в великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы?

Покров Пресвятой Богородицы считается самым главным православным праздником осенью. Его история начинается с 910 года, именно тогда юродивый Андрей и Епифаний, его ученик, собственными глазами увидели Богородицу в момент службы в Константинопольском храме. Они заметили, как Пресвятая растянула над ними свой покров. Именно с тех пор православная церковь ежегодно отмечает это явление 14 октября.
Понятно, что этот праздник является одним из самых великих, поэтому существует целый ряд того, что нельзя будет делать 14 октября. В первую очередь, стоит отметить, что всем православным верующим нельзя работать и заниматься каким-либо физическим или умственным трудом. По возможности, возьмите выходной день, а если же вы занимаете место в начальстве, то постарайтесь сделать выходной для всех ваших коллег. Также нельзя заниматься рукоделием, сельскохозяйственными делами, стиркой и уборкой по дому.
Ни в коем случае не связывайтесь с деньгами: не давайте в долг, не занимайте деньги. Если именно на этот день назначено возвращение долга с чьей-то или вашей стороны, то лучше перенесите это на день позже. Также не заключайте никаких сделок или договоров, связанных с финансами.
В любой христианский праздник нельзя устраивать конфликты в любом виде. Это касается и Покрова Пресвятой Богородицы: ни в коем случае не устраивайте скандалы, не спорьте, не обманывайте, не обижайтесь и не ругайтесь. Помимо этого, нельзя шуметь, устраивать гуляния, употреблять алкогольные напитки и вредную пищу.
Напомним, что 11 октября совершается память в честь Харитона Исповедника. Об истории христианского святого и его главной молитве читайте подробнее в нашем материале.