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Что категорически запрещено делать 14 октября в великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы?

1:00:3910/11/2021Фото: Pixabay
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Покров Пресвятой Богородицы отмечается ежегодно 14 октября. В этот день, как и в любой православный праздник, существует ряд запретов.

Пресвятая Богородица является одной из самых почитаемых фигур христианского православия
Пресвятая Богородица является одной из самых почитаемых фигур христианского православия

Покров Пресвятой Богородицы считается самым главным православным праздником осенью. Его история начинается с 910 года, именно тогда юродивый Андрей и Епифаний, его ученик, собственными глазами увидели Богородицу в момент службы в Константинопольском храме. Они заметили, как Пресвятая растянула над ними свой покров. Именно с тех пор православная церковь ежегодно отмечает это явление 14 октября.

Понятно, что этот праздник является одним из самых великих, поэтому существует целый ряд того, что нельзя будет делать 14 октября. В первую очередь, стоит отметить, что всем православным верующим нельзя работать и заниматься каким-либо физическим или умственным трудом. По возможности, возьмите выходной день, а если же вы занимаете место в начальстве, то постарайтесь сделать выходной для всех ваших коллег. Также нельзя заниматься рукоделием, сельскохозяйственными делами, стиркой и уборкой по дому.

Ни в коем случае не связывайтесь с деньгами: не давайте в долг, не занимайте деньги. Если именно на этот день назначено возвращение долга с чьей-то или вашей стороны, то лучше перенесите это на день позже. Также не заключайте никаких сделок или договоров, связанных с финансами.

В любой христианский праздник нельзя устраивать конфликты в любом виде. Это касается и Покрова Пресвятой Богородицы: ни в коем случае не устраивайте скандалы, не спорьте, не обманывайте, не обижайтесь и не ругайтесь. Помимо этого, нельзя шуметь, устраивать гуляния, употреблять алкогольные напитки и вредную пищу.

Напомним, что 11 октября совершается память в честь Харитона Исповедника. Об истории христианского святого и его главной молитве читайте подробнее в нашем материале.

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Покров Пресвятой Богородицыправославные праздникизапреты в святой праздник
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