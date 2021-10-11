В Новосибирске в страшном массовом ДТП погиб пенсионер

Сегодня, 11 октября, в Новосибирске на улице Большой в 6 утра Mazda Demio столкнулась с Honda Partner. 68-летний водитель Mazda Demio погиб от многочисленных травм на месте ДТП.
Как стало известно, иномарка Mazda Demio ехала по улице Большой со стороны улицы 2-й Станционной в сторону Колыванского шоссе, в пути следования у дома № 29 на улице 2-й Экскаваторный переулок выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Honda Partner, потом уже и с автомобилем Hyundai Sonata, которые двигались во встречном направлении, рассказывает ГИБДД по Новосибирской области.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.