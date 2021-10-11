Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Новосибирске в страшном массовом ДТП погиб пенсионер

1:54:3310/11/2021Фото: Pixabay
0

Мужчина неожиданно выехал на полосу встречного движения.

Мужчина погиб в массовом ДТП

Сегодня, 11 октября, в Новосибирске на улице Большой в 6 утра Mazda Demio столкнулась с Honda Partner. 68-летний водитель Mazda Demio погиб от многочисленных травм на месте ДТП.

Как стало известно, иномарка Mazda Demio ехала по улице Большой со стороны улицы 2-й Станционной в сторону Колыванского шоссе, в пути следования у дома № 29 на улице 2-й Экскаваторный переулок выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Honda Partner, потом уже и с автомобилем Hyundai Sonata, которые двигались во встречном направлении, рассказывает ГИБДД по Новосибирской области.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
ДТПавариястолкновение
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы аккуратны на дорогах?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Харитонов день: по народным традициям 11 октября на улице категорически нельзя смотреть кареглазым и черноглазым людям. Сегодня – опасный день сглаза и порчи
1:00:55 10/11/2021
Харитонов день: по народным традициям 11 октября на улице категорически нельзя смотреть кареглазым и черноглазым людям. Сегодня – опасный день сглаза и порчи
Приколюшные картинки для смс в День пинка под зад 11 октября
12:21:12 10/11/2021
Приколюшные картинки для смс в День пинка под зад 11 октября
Тест-драйв: Jeep Grand Cherokee L 2021 года: что нового в самом длинном джипе
11:00:24 10/10/2021
Тест-драйв: Jeep Grand Cherokee L 2021 года: что нового в самом длинном джипе
Штамм Дельта более опасен для непривитых беременных: исследование
8:00:55 10/10/2021
Штамм Дельта более опасен для непривитых беременных: исследование
Боль во время менструации: упражнения могут бороться с болезненными менструациями, по мнению эксперта - лучшие упражнения
7:00:04 10/10/2021
Боль во время менструации: упражнения могут бороться с болезненными менструациями, по мнению эксперта - лучшие упражнения
Опасная проблема с «сухой ложкой» предтренировочного порошка популярна в Интернете: чем этот метод грозит здоровью детей
5:30:08 10/10/2021
Опасная проблема с «сухой ложкой» предтренировочного порошка популярна в Интернете: чем этот метод грозит здоровью детей
Когда будет черная луна в 2022 году? Точная дата и особенности уникального дня
4:00:13 10/10/2021
Когда будет черная луна в 2022 году? Точная дата и особенности уникального дня
Точные даты магнитных бурь с 15 по 31 октября 2021 года: три суперсовета для метеопатов
3:00:58 10/10/2021
Точные даты магнитных бурь с 15 по 31 октября 2021 года: три суперсовета для метеопатов
11 октября - Международный день девочек: как оригинально поздравить всех любимых принцесс?
2:00:03 10/10/2021
11 октября - Международный день девочек: как оригинально поздравить всех любимых принцесс?
Полнолуние 20 октября 2021 года: особенности лунных суток перед большим Супрлуниеем последнего месяца осени: как повлияет полнолуние на людей и что точно не стоит делать в эту субботу?
1:00:32 10/10/2021
Полнолуние 20 октября 2021 года: особенности лунных суток перед большим Супрлуниеем последнего месяца осени: как повлияет полнолуние на людей и что точно не стоит делать в эту субботу?