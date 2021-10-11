В Оренбуржье число погибших от отравления паленым алкоголем возросло до 34 человек

На вечер 10 октября, воскресенье, врачи зафиксировали 7 очагов отравления. Отметим, в Оренбуржье известно о 67 пострадавших от суррогатного алкоголя, 34 из них скончались.
Стоит добавить, что 24 человек лежат в больницах, 11 из них в удовлетворительном состоянии, а 6 из них готовятся к выписке, у 2 - состояние средней тяжести, 7 пострадавших в тяжёлом состоянии, 4 на ИВЛ. В самих медицинских учреждениях лечение получают 9 человек.
Местные власти для предупреждения отравления и приостановки числа, пострадавших приняли решение о запуске социального проекта.
Отметим, что подозреваемых в массовом отравлении оренбуржцев уже задержали. Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Отметим, что один из них уже был судим за аналогичное преступление.