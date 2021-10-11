Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Оренбуржье число погибших от отравления паленым алкоголем возросло до 34 человек

2:10:0810/11/2021Фото: Pixabay
0

За прошедшие выходные количество пострадавших и погибших существенно возросло.

Жители области могут обменять алкоголь на еду

На вечер 10 октября, воскресенье, врачи зафиксировали 7 очагов отравления. Отметим, в Оренбуржье известно о 67 пострадавших от суррогатного алкоголя, 34 из них скончались.

Стоит добавить, что 24 человек лежат в больницах, 11 из них в удовлетворительном состоянии, а 6 из них готовятся к выписке, у 2 - состояние средней тяжести, 7 пострадавших в тяжёлом состоянии, 4 на ИВЛ. В самих медицинских учреждениях лечение получают 9 человек.

Местные власти для предупреждения отравления и приостановки числа, пострадавших приняли решение о запуске социального проекта.

Отметим, что подозреваемых в массовом отравлении оренбуржцев уже задержали. Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Отметим, что один из них уже был судим за аналогичное преступление.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
алкогольобменотравления
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Покупали ли вы алкоголь с рук?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Оренбуржье число погибших от отравления паленым алкоголем возросло до 34 человек
2:10:08 10/11/2021
В Оренбуржье число погибших от отравления паленым алкоголем возросло до 34 человек
11 октября начинает прямое движение Сатурн: почему избавление планеты от ретроградности несет новые знакомства и покой в семью
2:00:36 10/11/2021
11 октября начинает прямое движение Сатурн: почему избавление планеты от ретроградности несет новые знакомства и покой в семью
В Новосибирске в страшном массовом ДТП погиб пенсионер
1:54:33 10/11/2021
В Новосибирске в страшном массовом ДТП погиб пенсионер
Харитонов день: по народным традициям 11 октября на улице категорически нельзя смотреть кареглазым и черноглазым людям. Сегодня – опасный день сглаза и порчи
1:00:55 10/11/2021
Харитонов день: по народным традициям 11 октября на улице категорически нельзя смотреть кареглазым и черноглазым людям. Сегодня – опасный день сглаза и порчи
Приколюшные картинки для смс в День пинка под зад 11 октября
12:21:12 10/11/2021
Приколюшные картинки для смс в День пинка под зад 11 октября
Тест-драйв: Jeep Grand Cherokee L 2021 года: что нового в самом длинном джипе
11:00:24 10/10/2021
Тест-драйв: Jeep Grand Cherokee L 2021 года: что нового в самом длинном джипе
Штамм Дельта более опасен для непривитых беременных: исследование
8:00:55 10/10/2021
Штамм Дельта более опасен для непривитых беременных: исследование
Боль во время менструации: упражнения могут бороться с болезненными менструациями, по мнению эксперта - лучшие упражнения
7:00:04 10/10/2021
Боль во время менструации: упражнения могут бороться с болезненными менструациями, по мнению эксперта - лучшие упражнения
Опасная проблема с «сухой ложкой» предтренировочного порошка популярна в Интернете: чем этот метод грозит здоровью детей
5:30:08 10/10/2021
Опасная проблема с «сухой ложкой» предтренировочного порошка популярна в Интернете: чем этот метод грозит здоровью детей
Когда будет черная луна в 2022 году? Точная дата и особенности уникального дня
4:00:13 10/10/2021
Когда будет черная луна в 2022 году? Точная дата и особенности уникального дня