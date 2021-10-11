Новосибирский школьник воткнул линейку в глаз однокласснице

На прошедшей неделе, учащийся седьмого класса воткнул линейку в глаз своей однокласснице в новосибирской гимназии №7. Школьница сразу же была госпитализирована, сообщает НГС, пообщавшись с мамой пострадавшей.
Как рассказала женщина, семикласснице Ксюше сделали операцию на глаз, зашили роговицу. Девочке предстоит еще одна операция через три месяца, так как нужно менять хрусталик глаза.
Из истории событий известно, в конце сентября, Ксюша направлялась к подруге в гости после шестого урока. За школьницей следовали три одноклассника, один из них выхватил из бокового кармана ранца Ксюши линейку. Девочка потребовала вернуть вещь, но мальчик кинул ее на землю. Когда школьница подняла линейку, подросток достал из ее ранца треугольник. Ксюша молча уходила от хулиганов. Но они не успокаивались, и после того, как парни окликнули одноклассниц, один из хулиганов кинул угольником в девочек, который глубоко вошел Ксюше в глаз.
Мама Ксюши отметила, что девочка постоянно подвергается нападкам от одноклассников. Но хулиганы продолжили нападки на одноклассницу даже после операций. Они начали травить девочку в соц.сетях.
МВД начало проверку. Нанесенный вред здоровью девочке станет понятен после окончания экспертизы.