Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Новосибирский школьник воткнул линейку в глаз однокласснице

2:30:3710/11/2021Фото: Pixabay
0

Девочке пришлось проводить серьезную операцию.

Линейка вошла в глаз девочки на 6 мм

На прошедшей неделе, учащийся седьмого класса воткнул линейку в глаз своей однокласснице в новосибирской гимназии №7. Школьница сразу же была госпитализирована, сообщает НГС, пообщавшись с мамой пострадавшей.

Как рассказала женщина, семикласснице Ксюше сделали операцию на глаз, зашили роговицу. Девочке предстоит еще одна операция через три месяца, так как нужно менять хрусталик глаза.

Из истории событий известно, в конце сентября, Ксюша направлялась к подруге в гости после шестого урока. За школьницей следовали три одноклассника, один из них выхватил из бокового кармана ранца Ксюши линейку. Девочка потребовала вернуть вещь, но мальчик кинул ее на землю. Когда школьница подняла линейку, подросток достал из ее ранца треугольник. Ксюша молча уходила от хулиганов. Но они не успокаивались, и после того, как парни окликнули одноклассниц, один из хулиганов кинул угольником в девочек, который глубоко вошел Ксюше в глаз.

Мама Ксюши отметила, что девочка постоянно подвергается нападкам от одноклассников. Но хулиганы продолжили нападки на одноклассницу даже после операций. Они начали травить девочку в соц.сетях.

МВД начало проверку. Нанесенный вред здоровью девочке станет понятен после окончания экспертизы.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
нападениешколыпострадавшие
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как, по вашему мнению, надо наказывать малолетних хулиганов?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новосибирский школьник воткнул линейку в глаз однокласснице
2:30:37 10/11/2021
Новосибирский школьник воткнул линейку в глаз однокласснице
Категорические запреты на день памяти Кириака Отшельника – святого православной церкви на 12 октября
2:30:22 10/11/2021
Категорические запреты на день памяти Кириака Отшельника – святого православной церкви на 12 октября
В Оренбуржье число погибших от отравления паленым алкоголем возросло до 34 человек
2:10:08 10/11/2021
В Оренбуржье число погибших от отравления паленым алкоголем возросло до 34 человек
11 октября начинает прямое движение Сатурн: почему избавление планеты от ретроградности несет новые знакомства и покой в семью
2:00:36 10/11/2021
11 октября начинает прямое движение Сатурн: почему избавление планеты от ретроградности несет новые знакомства и покой в семью
Харитонов день: по народным традициям 11 октября на улице категорически нельзя смотреть кареглазым и черноглазым людям. Сегодня – опасный день сглаза и порчи
1:00:55 10/11/2021
Харитонов день: по народным традициям 11 октября на улице категорически нельзя смотреть кареглазым и черноглазым людям. Сегодня – опасный день сглаза и порчи
Приколюшные картинки для смс в День пинка под зад 11 октября
12:21:12 10/11/2021
Приколюшные картинки для смс в День пинка под зад 11 октября
Самые красивые картинки в Международный день девочек для отправки по вотсап 11 октября
11:45:50 10/10/2021
Самые красивые картинки в Международный день девочек для отправки по вотсап 11 октября
Тест-драйв: Jeep Grand Cherokee L 2021 года: что нового в самом длинном джипе
11:00:24 10/10/2021
Тест-драйв: Jeep Grand Cherokee L 2021 года: что нового в самом длинном джипе
Штамм Дельта более опасен для непривитых беременных: исследование
8:00:55 10/10/2021
Штамм Дельта более опасен для непривитых беременных: исследование
Боль во время менструации: упражнения могут бороться с болезненными менструациями, по мнению эксперта - лучшие упражнения
7:00:04 10/10/2021
Боль во время менструации: упражнения могут бороться с болезненными менструациями, по мнению эксперта - лучшие упражнения