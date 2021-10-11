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С Днем кадровика – красивые картинки и душевные поздравления в День кадрового работника 12 октября

9:45:0010/11/2021Фото: Поздравляем!
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Ежегодно 12 октября в России отмечается День кадрового работника — неофициальный профессиональный праздник работников отделов кадров.

День кадрового работника

В жизни всё решают кадры.
Всё запишут, всё учтут:
Кто в декрете, кто за партой,
Все больничные прочтут,
Все отгулы посчитают,
Отпуска распишут та-а-ак...
Кадры! Я вас поздравляю!
Нам без вас нельзя никак!

День кадрового работника

Спешу поздравить с Днем кадровика
И пожелать в работе вдохновенья,
И пусть порой работа нелегка,
Желаю делать все с особым рвеньем.

Пускай в карьере ждет всегда успех,
И пусть не будет в жизни огорчений,
Желаю быть всегда счастливей всех,
И делать все с хорошим настроеньем!

День кадрового работника

Желаю в день кадровика
Удачи в буднях трудовых,
Работа будет пусть легка,
Из ситуаций непростых
Желаю просто выходить,
Шагать уверенно вперед,
Ну, и в награду получить
За честный труд большой доход!

Источник: pozdravok.ru, bonnycards.ru

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