Троица-2022 на какой день выпадает?

В 2022 году православные верующие отмечают святую Троицу 12 июня. В честь праздничного события в храмах проводятся службы, которые завершают круг событий и богослужений, посвященных Пасхе.
Троицкое воскресенье, День Троицы, Сошествие Святого Духа — это воскресенье Пятидесятницы, которое является одним из Великих праздников в христианстве. Троица всегда отмечается через пятьдесят дней после Пасхи (поэтому всегда приходится на воскресенье). Литургический цвет, используемый в Пятидесятницу, - зеленый, поэтому священнослужители и верующие люди несут в руках цветы и зеленые ветки во время богослужений.
Троица получила свое название в честь схождения Святого Духа на учеников Иисуса Христа. После вознесения Господа на небо, апостолы исполнились Святым Духом и получили способность говорить на разных языках, и стали проповедовать христианскую веру в мире. После этого появился такой праздник как Троица, чтобы оставить в памяти навсегда схождение Святого Духа.
С того времени этот праздник напоминает о святой Троице – три проявления Господа: в виде Отца, Сына и Святого Духа. Великое было почитание Святой Троицы на Руси. О ней говорили как о самой большой тайне Божества. Ей посвящали храмы, пели хвалу и создавали разнообразные подвиги.
Стоит отметить, что со схождения Святого Духа на апостолов стало отмечать создание святой вселенской апостольской Церкви, из которой происходят все современные христианские общины. Первой христианской церковью стал дом на горе Сион в Иерусалиме, где находились апостолы и Матерь Божия во время схождения Святого Духа – сегодня это место называется Сионская горница.
В народе на Троицу существует множество традиций. Раньше верующие украшали свое жилье живыми цветами и ветками. На Руси надевали специальные наряды и ждали, когда ударят церковные колокола, которые предвещали благую весть. Затем люди шли к церкви. В ночь праздника девушки гадали на суженого, ходили к пруду и бросали сплетенные венки русалкам, чтобы они послали им богатых женихов. Гадания сопровождались песнями и хороводами.