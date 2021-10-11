В Оренбургской области власти запустили акцию по обмену алкоголя на продукты

После увеличения числа пострадавших и погибших, власти Оренбургской области предложили местным жителям выгодную акцию. Они могут обменять поддельный алкоголь на продуктовые наборы.
Магазином для обмена стала сеть «Желен», куда горожане приносят алкогольную продукцию сомнительного качества и обменивают ее на продуктовые наборы, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Стоимость предлагаемого набора в несколько раз выше стоимости алкоголя. Для обмена оренбуржцам нужно прийти в один из магазинов сети и сообщить место, где они купили алкоголь.
Отметим, «Желен» - это фабрика по производству колбасы и полуфабрикатов.
Напомним, как сообщал «Курьер.Среда», на воскресенье, 10 октября, число погибших от поддельного алкоголя в Оренбургской области выросло и достигло 34 человек. Всего известно о 67 пострадавших.