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11.10
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В Оренбургской области власти запустили акцию по обмену алкоголя на продукты

3:00:1310/11/2021Фото: Pixabay
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Чтобы получить набор, нужно принести алкоголь и сообщить, где он был приобретен.

Задержания по делу об отравлении россиян поддельным алкоголем продолжаются

После увеличения числа пострадавших и погибших, власти Оренбургской области предложили местным жителям выгодную акцию. Они могут обменять поддельный алкоголь на продуктовые наборы.

Магазином для обмена стала сеть «Желен», куда горожане приносят алкогольную продукцию сомнительного качества и обменивают ее на продуктовые наборы, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Стоимость предлагаемого набора в несколько раз выше стоимости алкоголя.  Для обмена оренбуржцам нужно прийти в один из магазинов сети и сообщить место, где они купили алкоголь.

Отметим,  «Желен» - это фабрика по производству колбасы и полуфабрикатов.

Напомним, как сообщал «Курьер.Среда», на воскресенье, 10 октября, число погибших от поддельного алкоголя в Оренбургской области выросло и достигло 34 человек. Всего известно о 67 пострадавших.

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акцияобменмассовое отравление
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