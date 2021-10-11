Вера Брежнева хочет родить ребенка в 39 лет для Константина Меладзе

Певица Вера Брежнева призналась, что она бы хотела родить в браке с продюсером Константином Меладзе, а также высказала свое мнение о суррогатном материнстве.
Отметим, Вера Брежнева уже шесть лет состоит в браке с композитором Меладзе, но общих детей у пары так еще и нет. По словам артистки, она не против вновь стать матерью и уверена, это естественный процесс, когда женщина задумываться о детях от мужа и наоборот. Но как она добавила, в 39 лет есть соответствующие возрастные проблемы, которые могут вызвать некие сложности в попытках забеременеть. Об этом Брежнева призналась в программе «Ты не поверишь!».
Как известно, звездам шоу-бизнеса не чуждо пользоваться услугами суррогатного материнства с такими проблемами. Некоторые российские звезды нашли способ стать родителями именно таким образом. Брежнева отметила, что не готова категорически осуждать своих знакомых, которые воспользовались услугами суррогатного материнства.