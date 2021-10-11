Сильная молитва на появление детей в семье в день Покрова Пресвятой богородицы 14 октября

14 октября 2021 ода, все православные верующие празднуют Покров – один из главных религиозных праздников в честь Покрова Божией Матери. В праздник с особой торжественностью проходят богослужения в храмах, посвященные этому событию. Верующие посещают храмы или остаются дома, отмечая событие домашней молитвой.
По легенде, В десятом веке Константинополь окружили вражеских войска. Поэтому весь народ собрался во Влахернском храме, чтобы попросить помощи у Божией Матери. Общая молитва спасла верующих и на них спустилась с Богородица вместе со святым Иоанном Крестителем и Иоанном Богословом. Помолившись Господу, Пресвятая Богородица сняла со своей головы сияющий омофор и распростерла его над христианами. После чего она исчезла, оставив свою благодать. На следующий день противники оставили город.
На Руси Покров стали отмечать с XII века. Такую традицию ввел князь Андрей Боголюбский. Он был христианином и считал своим покровителем блаженного Андрея, интересовался его земной жизнью и всем, что было с ним связано.
В память о появлении Пресвятой Богородицы Андрей Боголюбский выстроил белокаменный храм Покрова-на-Нерли во Владимирской области. Этот храм является одним из шедевров русского зодчества.
Божия Матерь помогает всем, кто к ней обращается со своими вопросами и просьбами. Чаще всего ей молятся одинокие девушки, которые хотят устроить свою судьбу. Для этого даже придумали специальный обряд на Покров. Девушки перед праздником соблюдали в течение трех дней бескровный пост — не ели мясо. 14 октября шли в церковь, где покупали две свечи. Одну ставили у иконы Богородицы, другую Господу. И читали специальную молитву о замужестве, детях и семье: