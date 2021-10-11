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В Бердске еще один детский сад полностью закрыли на карантин

4:10:1510/11/2021Фото: Pixabay
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Заболеваемость в городе стремительно растет.

Статистика коронавируса в Бердске

11 октября в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 777 жителей, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Отметим, что выздоровели и выписались 2399 человек.

На сегодняшний день 6 новых пациентов с положительным COVID-19 зафиксировали в городе. Всего в Бердске зарегистрировано 2578 случаев коронавирусной инфекции.

Ситуация в образовательных организациях такова: заболевших ковид – 98 воспитанников (СОШ - 39, ДС - 59) + 2 сотрудника. Контактных всего 2063, из них школы - 1054, сады - 1009. Закрыты по ковиду: 52 группы в дошкольных учреждениях и 39 классов.

Также добавим, что по ОРВИ закрыты 4 группы ДС и 1 класс. Полное приостановление деятельности по ОРВИ: ДС 17 с 07.10.2021-13.07.2021, ДС 3 с 11 по 17 октября 2021 года.

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