В России появится новая купюра уже в следующем году

Заместитель председателя Центробанка Михаил Алексеев рассказал «Известиям», что появление в России новой сторублевой купюры запланировано на конец следующего года.
Для выхода бумаги в оборот нужно, чтобы кредитные организации настроили свои счетно-сортировальные машины, устройства банкоматов под эту новую банкноту. Много времени займет на распределение купюры по кредитным организациям для тестирования этого оборудования, добавил Алексеев.
Также эксперт отметил, что дизайн купюры уже утвердили. По оценке Банка России, в 2023-2025 годах произойдет постепенное насыщение оборота новыми сторублевыми купюрами, а в 2026-2029 годах их доля заметно вырастет.
Напомним, еще в марте ЦБ заявил о планах выпуска обновленных банкнот с новым дизайном номиналов в 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Первой в обороте в следующем году будет сторублевая банкнота. На ее лицевой стороне будут изображены символы Москвы — Красная площадь, «Зарядье», Шуховская башня и главное здание МГУ.