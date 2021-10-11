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В Новосибирской области ужесточат коронавирусные ограничения

4:35:0910/11/2021Фото: Pixabay
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Рост заболеваемости не снижается, власти решили вводить новые меры по защите от ковида.

Решение по ограничениям будет принято утром 12 октября

Сегодня, 11 октября, во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области были объявлены новые данные статистики по коронавирусу в регионе. На сегодняшний день, по словам главы регионального Минздрава, выявлено 174 случая заболевания коронавирусом за сутки. В стационарах находятся 2 263 пациента.

Также ситуацию прокомментировал глава регионального Роспотребнадзора, Александр Щербатов, в своем докладе. Он назвал ситуацию с распространением COVID-19 сложной. Коэффициент распространения инфекции за две недели превысил единицу, среднесуточный прирост составляет 0,28, что показывает рост с предыдущей недели.

Также глава ведомства заявил о необходимости ужесточения ковидных ограничений на территории Новосибирской области.

Решение по данному предложению будет принято утром 12 октября.

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