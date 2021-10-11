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В новосибирскую школу выехала полиция из-за сообщения о стрельбе

5:24:2310/11/2021Фото: Pixabay
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Правоохранителей вызвала директор гимназии.

Вызов полиции оказался ложным

11 октября, утром, стало известно, о том, что правоохранительные органы выезжали в гимназию №15 в Дзержинском районе Новосибирска из-за сообщения о возможной стрельбе. Об этом сообщил вице-мэр Новосибирска Борис Буреев на оперативном совещании в правительстве.

По словам мэра, директор гимназии в чатах учеников увидела намек на то, что возможна стрельба в школе и сразу же сообщила в полицию.
В итоге в школу вызвали сотрудников ведомства. Оказалось, что тревога была ложной.

Напомним, 20 сентября в университете Перми произошла стрельба. Очевидцы рассказали, что стрелок беспрепятственно прошел в здание и расстрелял всех, кто был на первом этаже. Затем он забаррикадировался в 8-м корпусе и открыл беспорядочную стрельбу внутри здания вуза. Стрелком оказался 18-летний Тимур Бекмансуров, студент вуза. Он получил ранения, его госпитализировали. В больнице ему ампутировали ногу. Сейчас с ним работают следователи. Известно, что от адвоката он отказался.

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