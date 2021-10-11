Актер Дмитрий Певцов предложил сажать российских реперов за пропаганду сатанизма

Дмитрий Певцов, российский актер, заявил, что всех рэперов надо сажать в тюрьму из-за пропаганды сатанизма в их творчестве. По словам актера, есть исполнители в шоу-бизнесе, которые несут «гадость, тьму и бесовщину», поэтому чтобы снизить их негативное влияние на современную молодежь, рэперов следует запрещать, закрывать и наказывать за такое. Певцов уверен, если такого рэп исполнителя посадить хотя бы на год, на два, то он вернется и будет думать, что исполнять.
Стоит добавить, что Дмитрий Певцов уже не в первый раз высказывается на этот счет. Он выдвигал предложение ввести цензуру, похожую на ту, что была при СССР. Артист вспоминает, что тогда не мог выйти фильм, спектакль или выставка, «которые были ниже пояса», спектакли могли быть максимум пошлыми или неталантливыми, но, чтобы это было настолько грязно, такого быть не могло.