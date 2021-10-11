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Изменения с картами банков в 2021 и 2022 годах: С каких доходов снимут налог, на какие карты придут пособия и о процентах на переводы более 50 000 рублей

7:58:4810/11/2021
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В 2021-2022 году банковские карты россиян претерпели множество изменений. В материале «Курьер.Среда» расскажем о каждом более детально.

Рассказываем обо всех изменениях с картами на 2021-2022 года
Рассказываем обо всех изменениях с картами на 2021-2022 года. Фото: pixabay. com

В 2021-2022 году банковские карты россиян претерпели множество изменений. В материале «Курьер.Среда» расскажем о каждом более детально.

Все социальные пособия только на карточку "Мир"

Уже несколько месяцев - с 1 июля 2021 года все деньги, которые начисляют ПФР, соцслужба и государство, переводят лишь на карточки банков "Мир". ПС изготовлена в России. Такое нововведение обусловлено законом No 161-ФЗ «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 года. Теперь деньги на детей от государства и пенсии никогда не зачислят на карточки Visa, MasterCard, Maestro, American Express.

Перечисляем все российские выплаты, которые поступят только на платежную систему карты "Мир"

социальная и страховая пенсия, пенсия по потере кормильца и все другие виды такого рода выплаты,
все ежемесячные выплаты, которые отчисляются из средств маткапитала,
пособия по беременности и родам,
пособия по факту ухода за ребенком,
пособия по временной нетрудоспособности,
пособие по временной нетрудоспособности пострадавшим от радиационных катастроф,
пособие по безработице,
пособия на детей от 3 до 7 лет,
пособия на детей от 8 до 16 лет,
выплата 10 000 рублей от Путина на подготовку к школе детям от 6 до 18 лет.

Список выплат, которые зачислят на иные карточки

В первый список не попали выплата в честь появления на свет малыша, выплата будущим мамам за постановку на учет в женскую консультацию до 12 недель беременности. Для этих выплат можно использовать карты любых платежных систем.

Также не нужна карта "Мир" в рамках зарплатного проекта. Зарплату начислят на карточки "Мир" только тем работникам, которые трудятся в бюджетных организациях, органах управления и иных государственных ведомствах - чиновники, врачи и учителя.

С каких поступлений на карточки банка соберут налог

Россиян шокировала весть о том, что на поступления на банковские карты наложат налог. Позже Минфин подробно объяснил, какие именно доходы будут облагаться налоговой базой. При этом здесь подчеркнем, что налоговая ставка применяется именно к доходу. Но в эту категорию не попадает заработная плата - ее перечисляют на карты работника уже с уж\держанием НДФЛ в размере 13%. По большому счету, налог спишут с денег, которые поступят на карту, если только это доход с выигрыша в лотерею. Перевод с карты мужа на карту жены, возврат долга - все это не является объектом налогообложения.

Переводы 50 000 рублей на карты "Сбера" и комиссия

В прошлом году Сбербанк объявил о новых правилах перевода денег. Речь идет о комиссии на сумму перевода более 50 000 рублей в месяц. Это связано с тем, что отменен "роуминг банка".

Россияне смогут переводить бесплатно сумму до 50 000 рублей внутри Сбербанка. При этом правило распространится на любые регионы. например, карта отправителя открыта Москве, а нужно перевести деньги на карту банка в Новосибирской области. В этом случае перевод не будет облагаться комиссией. Разумеется, переводы между держателями карт Сбербанка в одном региое также будут бесплатными, но если перевод осуществляется в рамках 50 000 рублей.

Примечательно, что желающему отправить сумму свыше 50 000 рублей придется оплатить комиссию в размере 1%, но эта сумма не должна превышать 1000 рублей.

Стоит отметить, что Сбербанк предлагает подписку, благодаря которой можно отправлять более 50 000 рублей в месяц без комиссии.

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