Швейцарские специалисты считают, что мир прошел 60% пути в борьбе с коронавирусом

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан в Швейцарии рассказала, что человечество скоро пройдет 60% пути в борьбе с COVID-19, передает газета SonntagsBlick.
Эксперт сравнила борьбу с коронавирусом с марафоном, на котором люди преодолели только чуть больше половины пути. Однако не исключено, что еще придется взбираться на одну неожиданную гору. Она также добавила, что пока рано говорить завершении пандемии, так как возможны новые виды инфекции, мутирующие из предыдущих.
Очень явно замечена разница в количестве людей, сделавших прививку. Таким образом, в некоторых государствах прививки сделали 70-80% населения, а в Африке уровень вакцинации не дотягивает до 4%.