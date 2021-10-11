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В Бердске ЦГБ прокомментировала возможное закрытие отделения переливания крови

7:49:4510/11/2021,Алина БуроваФото: pixabay
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Горожане не на шутку подняли тревогу и потребовали от руководства поликлиники объяснений.

Переливание крови - важное отделение

Бердчане обеспокоились возможным закрытием отделения переливания крови в городе. О своих переживаниях они сообщили в редакцию «Курьер.Среда».

- Ходят слухи, что в Бердске закрывается отделение переливания крови. Если это правда, хотелось бы услышать от руководства ЦГБ, почему такое произошло, - поинтересовались местные жители.

В пресс-службе поликлиники города ответили редакции о тревоге бердчан следующим образом:

- Официального подтверждения о предполагаемом закрытии отделения переливания крови нет,- заверили в пресс-службе.

Напомним, что ранее стало известно о закрытии детской инфекционки в Бердске. Начмед Рэм Волков в интервью с «Курьер.Среда» рассказал, когда ждать открытия лечебного учреждения. Об этом читайте в ближайшее время.

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медициназакрытиепереливание кровиотделение
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Закроется ли отделение переливания крови в Бердске?

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