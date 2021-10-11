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В Орске уволили зампрокурора после массового отравления водкой. Его жене принадлежал склад с паленкой

6:38:1510/11/2021Фото: Орск.ру
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Он прослужил более 20 лет и имел высокое звание.

Фото с обнаруженного склада

10 октября из органов прокуратуры был уволен высокопоставленный офицер – первый заместитель прокурора Октябрьского района г. Орска Сергей Хворов.

Сотрудник был достаточно известным в профессиональных кругах человеком: он прослужил в прокуратуре около 20 лет, до настоящего времени носил звание старшего советника юстиции, что соответствует армейскому или полицейскому званию полковника. Ранее он возглавлял следственный отдел областного управления, впоследствии исполнял обязанности прокурора Ленинского района Орска.

Сергей Хворов был уволен после обнаружения склада, где находились бутылки со спиртосодержащей жидкостью (которые фигурируют в деле Ширвана Бабазаде). Этот склад принадлежал его супруге, и, когда данный факт был установлен следствием, полковнику предложили уволиться из органов. Фигурирует ли эта информация в документах об увольнении, неизвестно.

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прокуратураувольнениеОрск
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