В Новосибирске педофил с татуировкой на лице приставал к 8-летним школьницам

С 8 октября в Заельцовском районе Новосибирска ищут мужчину со шрамом и татуировкой на лице. В пятницу около школы №120, расположенной по адресу улица Дуси Ковальчук, 85, взрослый мужчина предлагал составить компанию двум третьеклассницам.
Как стало известно после публикации кадров со школьных камер видеонаблюдения, девочки возвращались с уроков и встретили странного незнакомца.
Родители переживают, учителя попросили их провести с детьми воспитательную беседу.
Ориентировки подозреваемого: мужчина в возрасте 40-45 лет, ростом 165-170 сантиметров, плотного телосложения, с небольшими седыми усами. На левой щеке у него имеется татуировка в виде полосы, на правой — шрам.
По факту преследования была организована проверка, сотрудниками полиции проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.