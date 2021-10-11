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В Новосибирске педофил с татуировкой на лице приставал к 8-летним школьницам

7:01:5710/11/2021Фото: Pixabay
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Сейчас его разыскивает полиция.

Мужчину ищут по всему городу

С 8 октября в Заельцовском районе Новосибирска ищут мужчину со шрамом и татуировкой на лице. В пятницу около школы №120, расположенной по адресу улица Дуси Ковальчук, 85, взрослый мужчина предлагал составить компанию двум третьеклассницам.

Как стало известно после публикации кадров со школьных камер видеонаблюдения, девочки возвращались с уроков и встретили странного незнакомца.

Родители переживают, учителя попросили их провести с детьми воспитательную беседу.

Ориентировки подозреваемого: мужчина в возрасте 40-45 лет, ростом 165-170 сантиметров, плотного телосложения, с небольшими седыми усами. На левой щеке у него имеется татуировка в виде полосы, на правой — шрам.

По факту преследования была организована проверка, сотрудниками полиции проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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