Ксения Собчак пообещала помочь родственникам погибших и пострадавшим в ДТП под Сочи

На 11 октября известно, что телеведущая Ксения Собчак планирует оказать поддержку родственникам женщин, которые погибли во время ДТП под Сочи. Журналистка также поможет пострадавшим в аварии.
10 октября Ксения Анатольевна вернулась в Москву после автомобильной аварии. Журналистка пострадала, получив сотрясение мозга. Однако спровоцировал аварию водитель журналистки. Среди жертв ДТП также была жительница Новосибирска, которая скончалась после столкновения.
Но все ведомства, проводившие расследования подтверждают, что не Собчак просила повысить скорость и выйти на обгон. Инициатива была полностью на водителе.
Как сообщал ранее «Курьер.Среда», в субботу, под Сочи в страшном ДТП погибла 35-летняя уроженка Новосибирска Екатерина Т. Как стало известно, водитель мерседеса, который вез Ксению Собчак выехал на встречку, пытаясь обогнать автомобиль, и врезался в машину, где ехала Екатерина Т.