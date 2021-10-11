В Бердске найден мертвым 36-летний Андрей Филиппов. Его искали шесть дней

Поиски пропавшего без вести Андрея Филиппова в Бердске не увенчались успехом. Мужчина 36 лет был найден мертвым.
Как стало известно «Курьер.Среда», 2 октября Андрей разговаривал со своей соседкой в магазине "Мария-ра" около бердского вокзала. По предположениям, мужчина хотел куда-то уехать и просил денег у соседки на проезд.
- Он пьяный был сильно, просил денег у меня 30 рублей. Я не дала. Он спросил, как у меня дела и всё, - рассказала Татьяна Соболева.
В следственном комитете редакции сообщили, что по факту обнаружения мертвого бердчанина проводится проверка.
По предварительной информации, у Андрея осталась девушка. Произошедшую ситуацию она пока не комментирует.
Напомним, что на момент исчезновения на Андрее Филиппове была красная кофта и синяя безрукавка с капюшоном, также он был одет в чёрные спортивные штаны и чёрные кроссовки с разноцветными вставками. Мужчина был ростом 161 сантиметр плотного телосложения.
Редакция выражает искренние соболезнования друзьям и знакомым погибшего.