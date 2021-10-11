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11.10
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В Новосибирске медики удалили женщины три опухоли весом 30 кг

10:03:1610/11/2021Фото: pixabay
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Она долгое время не обращалась к врачам.

Хирурги провели ювелирную работу

В Новосибирске хирурги-онкологи прооперировали 48-летнюю женщину и удалили у нее три опухоли весом 30 кг. Как оказалось, женщина долгое время не проходила обследование по гинекологии.

У пациентки вырос большой живот, который причинял неудобства, давил на внутренние органы, вызывал боли. Ей стало трудно двигаться и она решила обратится к врачу. Медики выявили у нее три новообразования, которые исходили из матки и яичников. Они давили на почки, кишечник и желудок, сдавливали сосуды и вены.

К счастью, операция прошла успешно. Также, как выяснили медики, одна из опухолей была злокачественной.

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