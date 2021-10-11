93 пункта и 97 мобильных бригад: активная вакцинация от коронавируса продолжается в регионе

Министерством здравоохранения Новосибирской области развернуто 93 пункта вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска и области, из них 40 в городе Новосибирске и 53 в Новосибирской области, а также 18 мобильных пункта на территории города и 11 мобильных пунктов в Новосибирской области. Организовано 97 мобильных прививочных бригад, предназначенных для выездной вакцинации трудовых коллективов на предприятиях.
Вакцин против коронавирусной инфекции достаточно во всех пунктах вакцинопрофилактики. В общей сложности в регион поступило более 1 млн 175 тысячи доз вакцин.
С актуальным перечнем действующих пунктов вакцинации можно ознакомиться на интерактивной карте, созданной министерством цифрового развития и связи Новосибирской области. Карта охватывает весь регион, включая самые отдаленные районы. Сервис позволяет, в частности, узнать время работы пунктов вакцинации, номер телефона для записи, сроки подготовки результатов тестов и другую информацию.
Источник: департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области