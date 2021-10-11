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93 пункта и 97 мобильных бригад: активная вакцинация от коронавируса продолжается в регионе

8:37:5810/11/2021Фото: pixabay.com
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В Новосибирской области создана вся необходимая инфраструктура для вакцинации от коронавирусной инфекции: открыты пункты вакцинации, сформированы выездные прививочные бригады и запас вакцин.

рука, шприц
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Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Министерством здравоохранения Новосибирской области развернуто 93 пункта вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска и области, из них 40 в городе Новосибирске и 53 в Новосибирской области, а также 18 мобильных пункта на территории города и 11 мобильных пунктов в Новосибирской области. Организовано 97 мобильных прививочных бригад, предназначенных для выездной вакцинации трудовых коллективов на предприятиях.

Вакцин против коронавирусной инфекции достаточно во всех пунктах вакцинопрофилактики. В общей сложности в регион поступило более 1 млн 175 тысячи доз вакцин.

С актуальным перечнем действующих пунктов вакцинации можно ознакомиться на интерактивной карте, созданной министерством цифрового развития и связи Новосибирской области. Карта охватывает весь регион, включая самые отдаленные районы. Сервис позволяет, в частности, узнать время работы пунктов вакцинации, номер телефона для записи, сроки подготовки результатов тестов и другую информацию.

Источник: департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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