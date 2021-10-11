Артиста Александра Серова в тяжелом состоянии доставили в реанимацию

В прошедшие выходные стало известно, что Александр Серов заразился коронавирусом. Сейчас артист находится в больнице в тяжелом состоянии.
Отметим, что 67-летний Александр Серов заразился вирусом еще несколько дней назад. Изначально, он лечился в госпитале, рядом со своим загородным домом. Но состояние музыканта стало резко ухудшаться, в связи с чем его перевели в одну из столичных больниц. Там же его перевели в реанимацию.
Друзья Серова подтвердили тревожную информацию. По их словам, музыкант в тяжелом состоянии, сейчас он находится под кислородной маской. У Александра Николаевича диагностировали 75% поражение легких.
Стоит напомнить, что за прошлую неделю госпитализировали в тяжелом состоянии еще двух артистов: Валерия Гаркалина и Ларису Гузееву.