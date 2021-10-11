В России за сутки выявлено больше 29 тысяч зараженных коронавирусом

На 11 октября, в России за сутки зафиксировали 29 409 новых случаев заражения, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Также добавим, за этот же период выявлено 957 смертей и 15 460 выздоровевших.
Больше всего заражений в столице и области. По данным статистики, в Москве заразились 5 002 человека, это на 392 больше, чем 10 октября. А вот в Подмосковье 2 184 человека.
Оперштаб сообщает, что за последние две недели заболеваемость в Москве выросла в 1,5 раза, а число госпитализаций — вдвое.