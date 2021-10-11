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В Бердске опасаются «фекальной мины» и разрушения новой дороги на ул. Черемушной из-за коммунальных аварий: Во время глобального ремонта воняет стоками

9:28:2210/11/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер.Среда
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И. о. мэра Владимир Захаров утверждает, что коммуникации починили перед реконструкцией улицы, но жители Микрорайона продолжают жаловаться на зловоние.

Место постоянного провала на ул. Черемушной в Бердске сейчас засыпано щебнем после ремонта сетей

Жители Микрорайона Бердска жалуются на невыносимую вонь от канализации. Запах распространяется в районе Дома быта и пожарной части, где сейчас идет реконструкция дороги на ул. Черемушной. Бердчане опасаются, что проезжую часть закатают в новый асфальт, а потом «рванет очередная фекальная мина» и дорогу снова перекопают.

- В том месте частенько рвет трубы и топит, грунт постоянно проседает. А сейчас мимо пройти невозможно — отвратительный фекальный запах. Видимо, раскопали до трубопровода во время ремонта дороги. Сейчас асфальт положат, а потом ломать будут, когда снова трубу прорвет, - беспокоится Ирина, живущая на Черемушках.

Как рассказал «Курьер.Среда» и. о. мэра Бердска Владимир Захаров, в том районе, который указала бердчанка, канализация не вызывает тревоги. Но он даст поручение проверить.
- С фекальной канализацией там не было проблем. Там были проблемы с теплотрассой и водоводом. Все необходимые ремонтные работы МУП КБУ сделало, все поправили. Сети починили, прежде, чем ремонтировать дорогу. Про проблемы с канализацией в том районе впервые слышу. Но заострю, перепроверю еще раз, - ответил Захаров.

Он предполагает, что горожане перепутали коммуникации, которые периодически выходили из строя на ул. Черемушной. А горожане присылали в редакцию фото ям над сетями на этой улице. И вспоминают потоп возле микрорайоновской пожарной части пару лет назад.

Как сообщал «Курьер.Среда», завершить ремонт дороги подрядчик «СтройСити» должен до 1 ноября. Сейчас дорожники готовят основу проезжей части для укладки асфальта. Эти работы должны начать уже на этой неделе, завил Владимир Захаров, попросив бердчан потерпеть временные неудобства.

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канализациякоммуникацииремонт дорогифекальный запахрвет трубыВладимир Захаров
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После ремонта дороги не рванет трубы?

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