Моргенштерн специально для бабушки устроил вторую свадьбу в Уфе

В конце лета Моргенштерн и Дилара устроили пышную свадьбу в центре Москвы, которую СМИ обсуждали очень долго. Потому как на мероприятии собрались все самые сливки шоу-бизнеса. А вот бабушка Алишера не смогла присутствовать на празднике из-за проблем со здоровьем. Поэтому рэпер решил устроить еще одно торжество в родной Уфе.
Мама артиста рассказала, что бабушка до последнего не знала, к чему весь праздник. Она отплясывала вместе с внуком до часа ночи, несмотря на трость. Только в конце вечера она узнала правду. Бабушка прослезилась от такого внимания.
Моргенштерн снял банкетный зал в ресторане, куда пригласил нескольких родственников. На празднике присутствовали лишь самые близкие.
Родители Моргенштерна остались счастливы, так как не ожидали такого внимания от уже успешного и знаменитого сына. Сам же репер не раз признавался, насколько сильно он любит свою маму, так как она как никто другой поддерживала его во всех начинаниях.