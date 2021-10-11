Россия занимает первое место в мире по количеству смертей от коронавируса

На сегодня, 11 октября, Россия вышла на первое место в мире в статистике по количеству смертей от коронавируса в расчёте на 1 миллион человек. Статистика сделана на основании данных российского оперативного штаба.
Ранее Россию опережали Индия и Бразилия. А вот смертность в нашей стране в июне по сравнению с маем увеличилась в 1,5 раза. Как рассказали в Росстате, всего с диагнозом ковид в июне скончались более 27 тысяч человек. По всей стране количество смертей увеличилось на 16% по сравнению с тем, что было год назад.
А вот власти добавляют, что смертность в России уменьшается в тех регионах, где зарегистрировано много привитых граждан. В стране очень плохо идет темпы вакцинации, что и приводит к роту числа заболевших, а в следствии и умерших.
Но надо отметить, что несмотря на цифры смертности, после первой волны коронавируса в России фактически не было жестких локдаунов.