Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Россия занимает первое место в мире по количеству смертей от коронавируса

9:47:1810/11/2021Фото: Pixabay
0

С мая смертность в нашей стране выросла в полтора раза.

Россия опережает всех не там, где хотелось бы

На сегодня, 11 октября, Россия вышла на первое место в мире в статистике по количеству смертей от коронавируса в расчёте на 1 миллион человек. Статистика сделана на основании данных российского оперативного штаба.

Ранее Россию опережали Индия и Бразилия. А вот смертность в нашей стране в июне по сравнению с маем увеличилась в 1,5 раза. Как рассказали в Росстате, всего с диагнозом ковид в июне скончались более 27 тысяч человек. По всей стране количество смертей увеличилось на 16% по сравнению с тем, что было год назад.

А вот власти добавляют, что смертность в России уменьшается в тех регионах, где зарегистрировано много привитых граждан. В стране очень плохо идет темпы вакцинации, что и приводит к роту числа заболевших, а в следствии и умерших.

Но надо отметить, что несмотря на цифры смертности, после первой волны коронавируса в России фактически не было жестких локдаунов.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
рейтингстатистикакоронавирус
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Считаете ли вы это нормальным: паниковать из-за количества смертей, но все равно не прививаться?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Россия занимает первое место в мире по количеству смертей от коронавируса
9:47:18 10/11/2021
Россия занимает первое место в мире по количеству смертей от коронавируса
С Днем кадровика – красивые картинки и душевные поздравления в День кадрового работника 12 октября
9:45:00 10/11/2021
С Днем кадровика – красивые картинки и душевные поздравления в День кадрового работника 12 октября
В Новосибирске скорая насмерть сбила 7-летнюю девочку
9:31:33 10/11/2021
В Новосибирске скорая насмерть сбила 7-летнюю девочку
БердскВ Бердске опасаются «фекальной мины» и разрушения новой дороги на ул. Черемушной из-за коммунальных аварий: Во время глобального ремонта воняет стоками
9:28:22 10/11/2021
В Бердске опасаются «фекальной мины» и разрушения новой дороги на ул. Черемушной из-за коммунальных аварий: Во время глобального ремонта воняет стоками
Моргенштерн специально для бабушки устроил вторую свадьбу в Уфе
9:14:12 10/11/2021
Моргенштерн специально для бабушки устроил вторую свадьбу в Уфе
БердскВ Бердске найден мертвым 36-летний Андрей Филиппов. Его искали шесть дней
9:07:47 10/11/2021
В Бердске найден мертвым 36-летний Андрей Филиппов. Его искали шесть дней
Хэллоуин и Велесова ночь: с 31 октября на 1 ноября, как повлияет на каждого из 12 знаков зодиака?
9:00:03 10/11/2021
Хэллоуин и Велесова ночь: с 31 октября на 1 ноября, как повлияет на каждого из 12 знаков зодиака?
В России за сутки выявлено больше 29 тысяч зараженных коронавирусом
8:58:11 10/11/2021
В России за сутки выявлено больше 29 тысяч зараженных коронавирусом
Артиста Александра Серова в тяжелом состоянии доставили в реанимацию
8:50:17 10/11/2021
Артиста Александра Серова в тяжелом состоянии доставили в реанимацию
93 пункта и 97 мобильных бригад: активная вакцинация от коронавируса продолжается в регионе
8:37:58 10/11/2021
93 пункта и 97 мобильных бригад: активная вакцинация от коронавируса продолжается в регионе