В Москве женщина с двумя детьми выпали из окна жилого дома

11 октября на севере Москвы были обнаружены тела женщины и двух ее малолетних детей под окнами жилого дома, сообщили в правоохранительных органах.
Дети были еще совсем маленькие: 4 года и 1 месяц. Возбуждено уголовное дело об убийстве. По словам ведомства, женщина с детьми выпали из окна дома 4/13 на Левобережной улице.
А в столичной прокуратуре отметили, погибшие получили повреждения, характерные для падения с высоты. Ведомство проводит проверку по данному факту.
Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова рассказала, что причиной гибели женщины и двух ее малолетних детей, по предварительным данным, стал суицид. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух малолетних"). Также сообщается, что женщина была женой военного.