Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов, получивший Нобелевскую премию мира, раскритиковал песни Моргенштерна

10:26:3010/11/2021Фото: Wikimedia Commons
0

Как он пояснил, артисты данного типа очень быстро уходят в небытие.

Моргенштерн собирал деньги на лечение ребенка и заявил, что сделал это под угрозами

Дмитрий Муратов стал одним из обладателей Нобелевской премии мира, с ним после вручения побеседовала Ксения Собчак, которая поздравила главного редактора Новой газеты» с получением престижной награды и задала ему вопросы, которые интересуют поклонников.

В числе прочих тем, телеведущая попросила дать комментарий по поводу творчества Моргенштерна, который стал очень популярным в стране в последнее время. На это Муратов ответил, что не хочет обсуждать данного музыканта и не считает его достойным потерянного на обсуждение времени.

- Я слышал, что он помог больному ребенку, но позднее рассказывал, что его заставили силовики. Это очень плохо. Я не могу даже рассуждать о таком. Настоящие благотворители потом думают, что все это делалось для отжима денег. У меня нет желания тратить время на обсуждение всего этого, - заявил Муратов, сообщает "СтарХит".

Некоторое время назад Моргенштерн стал организатором сбора для ребенка с тяжелой болезнью. В общей сложности для его лечения было необходимо собрать 169 миллионов рублей, после сбора внушительной суммы оказалось, что средств не хватает. Тогда музыкант заявил, что его вынудили заниматься сбором денег при помощи угроз.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
сбор денегугрозылечение ребенкатворчество музыкантаДмитрий МуратовМоргенштерн
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы как относитесь к Моргенштерну?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов, получивший Нобелевскую премию мира, раскритиковал песни Моргенштерна
10:26:30 10/11/2021
Главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов, получивший Нобелевскую премию мира, раскритиковал песни Моргенштерна
В Москве женщина с двумя детьми выпали из окна жилого дома
10:23:14 10/11/2021
В Москве женщина с двумя детьми выпали из окна жилого дома
В Новосибирске медики удалили женщины три опухоли весом 30 кг
10:03:16 10/11/2021
В Новосибирске медики удалили женщины три опухоли весом 30 кг
Россия занимает первое место в мире по количеству смертей от коронавируса
9:47:18 10/11/2021
Россия занимает первое место в мире по количеству смертей от коронавируса
С Днем кадровика – красивые картинки и душевные поздравления в День кадрового работника 12 октября
9:45:00 10/11/2021
С Днем кадровика – красивые картинки и душевные поздравления в День кадрового работника 12 октября
В Новосибирске скорая насмерть сбила 7-летнюю девочку
9:31:33 10/11/2021
В Новосибирске скорая насмерть сбила 7-летнюю девочку
БердскВ Бердске опасаются «фекальной мины» и разрушения новой дороги на ул. Черемушной из-за коммунальных аварий: Во время глобального ремонта воняет стоками
9:28:22 10/11/2021
В Бердске опасаются «фекальной мины» и разрушения новой дороги на ул. Черемушной из-за коммунальных аварий: Во время глобального ремонта воняет стоками
Моргенштерн специально для бабушки устроил вторую свадьбу в Уфе
9:14:12 10/11/2021
Моргенштерн специально для бабушки устроил вторую свадьбу в Уфе
БердскВ Бердске найден мертвым 36-летний Андрей Филиппов. Его искали шесть дней
9:07:47 10/11/2021
В Бердске найден мертвым 36-летний Андрей Филиппов. Его искали шесть дней
Хэллоуин и Велесова ночь: с 31 октября на 1 ноября, как повлияет на каждого из 12 знаков зодиака?
9:00:03 10/11/2021
Хэллоуин и Велесова ночь: с 31 октября на 1 ноября, как повлияет на каждого из 12 знаков зодиака?