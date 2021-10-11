Главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов, получивший Нобелевскую премию мира, раскритиковал песни Моргенштерна

Дмитрий Муратов стал одним из обладателей Нобелевской премии мира, с ним после вручения побеседовала Ксения Собчак, которая поздравила главного редактора Новой газеты» с получением престижной награды и задала ему вопросы, которые интересуют поклонников.
В числе прочих тем, телеведущая попросила дать комментарий по поводу творчества Моргенштерна, который стал очень популярным в стране в последнее время. На это Муратов ответил, что не хочет обсуждать данного музыканта и не считает его достойным потерянного на обсуждение времени.
- Я слышал, что он помог больному ребенку, но позднее рассказывал, что его заставили силовики. Это очень плохо. Я не могу даже рассуждать о таком. Настоящие благотворители потом думают, что все это делалось для отжима денег. У меня нет желания тратить время на обсуждение всего этого, - заявил Муратов, сообщает "СтарХит".
Некоторое время назад Моргенштерн стал организатором сбора для ребенка с тяжелой болезнью. В общей сложности для его лечения было необходимо собрать 169 миллионов рублей, после сбора внушительной суммы оказалось, что средств не хватает. Тогда музыкант заявил, что его вынудили заниматься сбором денег при помощи угроз.