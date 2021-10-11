Ксения Собчак опровергла сообщения о смерти второй пассажирки в жёсткой аварии на трассе Сочи

Ксения Собчак заявила, что одна из пострадавших во время ДТП с ее участием осталась жива. Она уверяет, что все сообщения о второй погибшей – ложь и провокация.
Девушка добавила, что не намерена просить о порядочности в свой адрес, так как это бессмысленно. Телеведущая напомнила, что она не находится в США, а лежит дома с сотрясением.
Как ранее сообщал «Курьер.Среда», команда Собчак занимается поисками родственников погибшей женщины в ДТП. Она также отметила, что имеет возможность помочь всем пострадавшим в аварии.
По словам очевидца аварии, все кто как мог, пытались помочь. Он также назвал случившееся страшной картиной, так как вокруг машин все было в осколках.