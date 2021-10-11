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«Хватит метать фейки»: Ксения Собчак честно рассказала о ДТП в Сочи и о состоянии пострадавшей, которую считали второй погибшей

1:36:3210/11/2021Фото: Кремлин.ру
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Пострадавшая находится в больнице с многочисленными травмами после проведенной операции по удалению селезенки. Телеведущая готова помочь ее семье.

Ксения Собчак рассказала о состоянии пострадавшей в аварии

Информация о гибели второй пассажирки автомобиля Volkswagen Оксаны Садовник не подтвердилась. Об этом заявила Ксения Cобчак, находившаяся в машине Mercedes», которая и стала причиной аварии.

- По состоянию — оно тяжелое, у нее травма головы, легких, бедра, ей удалили селезенку. Но она, слава богу, ЖИВА, — написала Ксения Собчак в Telegram.

Продолжать лечение пострадавшая будет в Москве, а муж Оксаны заявил, что у него нет претензий к Собчак. Телеведущая попросила перестать «метать фейки» и бередить травмы в семьях пострадавших. Также Ксения ответила на обвинения в черствости и непроявленном участии в судьбе пострадавших в аварии сразу после нее, а уехала с места ДТП, чтобы побыстрее улететь в Москву.

- Реальность такова, что я попала в аварию, пострадала, с подбитой головой в  <шоке> дошла до другой машины и уехала домой, после того, как мне сказал мой директор, что к людям едут врачи, — сообщила она и добавила, что не является ни врачом, ни спасателем и не сидела за рулем машины, которая попала в аварию.

Присутствие на месте Собчак не могло бы ничем помочь пострадавшим. По словам телеведущей, ее помощники связываются с семье погибшей Екатерины Тарасовой, чтобы иметь возможность помочь ее родным.

Как сообщал "Курьер.Среда", 9 октября в Сочи во время поездки по трассе «Адлер — «Альпика Сервис», столкнулись два автомобиля — Mercedes и Volkswagen. Во втором автомобиле погибла девушка, водитель и еще одна пассажирка получили травмы. В первой машине ехала Ксения Собчак с ассистенткой, виновник аварии — водитель машины, в которой ехала телеведущая. Он признал свою вину и отпущен под подписку о невыезде.

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помощьавариясмерть девушкиКсения Собчак
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Почему она должна отвечать за аварию, виновницей которой не была?

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