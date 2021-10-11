Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Загадочная смерть в Тобольске: Мертвыми нашли в квартире 18-летнюю беременную девушку и ее молодого человека

11:20:5510/11/2021Фото: Flickr
0

Тела погибших были обнаружены в воскресенье. Проводится проверка обстоятельств и причин их гибели.

Родители нашли мертвыми своих детей и вызвали полицию

В Тобольске 10 октября были обнаружены тела 21-летнего молодого человека и его 18-летней подруги, которая оказалась беременной. Следователи проводят проверку по факту их гибели, сообщили в управлении СКР по Тюменской области.

Тела молодых людей были найдены по адресу: улица Знаменского, дом 62, родителями девушки, с которыми они вместе проживали. При осмотре моста происшествия в квартире был обнаружен порошок белого цвета неизвестного происхождения. У погибших выявили признаки «наркотического отравления». Найденная 18-летняя девушка находилась на восьмой неделе беременности.

Как рассказали местные жители, молодые люди начали встречаться с начала этого года.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
беременная девушканайдены мертвыминаркотическое отравление
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Доигрались?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Загадочная смерть в Тобольске: Мертвыми нашли в квартире 18-летнюю беременную девушку и ее молодого человека
11:20:55 10/11/2021
Загадочная смерть в Тобольске: Мертвыми нашли в квартире 18-летнюю беременную девушку и ее молодого человека
БердскВ Бердске изменили маршруты общественного транспорта из-за ремонта дороги на ул. Черемушной, рассказала начальник транспортного отдела
11:04:33 10/11/2021
В Бердске изменили маршруты общественного транспорта из-за ремонта дороги на ул. Черемушной, рассказала начальник транспортного отдела
Как оригинально поздравить мамочку в День матери?
11:00:12 10/11/2021
Как оригинально поздравить мамочку в День матери?
Ксения Собчак опровергла сообщения о смерти второй пассажирки в жёсткой аварии на трассе Сочи
10:41:40 10/11/2021
Ксения Собчак опровергла сообщения о смерти второй пассажирки в жёсткой аварии на трассе Сочи
В Пермском крае мальчики у школы устроили «оргию»: Омбудсмен возмущен и требует проверку
10:34:15 10/11/2021
В Пермском крае мальчики у школы устроили «оргию»: Омбудсмен возмущен и требует проверку
Главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов, получивший Нобелевскую премию мира, раскритиковал песни Моргенштерна
10:26:30 10/11/2021
Главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов, получивший Нобелевскую премию мира, раскритиковал песни Моргенштерна
В Москве женщина с двумя детьми выпали из окна жилого дома
10:23:14 10/11/2021
В Москве женщина с двумя детьми выпали из окна жилого дома
В Новосибирске медики удалили женщины три опухоли весом 30 кг
10:03:16 10/11/2021
В Новосибирске медики удалили женщины три опухоли весом 30 кг
Россия занимает первое место в мире по количеству смертей от коронавируса
9:47:18 10/11/2021
Россия занимает первое место в мире по количеству смертей от коронавируса
С Днем кадровика – красивые картинки и душевные поздравления в День кадрового работника 12 октября
9:45:00 10/11/2021
С Днем кадровика – красивые картинки и душевные поздравления в День кадрового работника 12 октября