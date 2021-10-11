Загадочная смерть в Тобольске: Мертвыми нашли в квартире 18-летнюю беременную девушку и ее молодого человека

В Тобольске 10 октября были обнаружены тела 21-летнего молодого человека и его 18-летней подруги, которая оказалась беременной. Следователи проводят проверку по факту их гибели, сообщили в управлении СКР по Тюменской области.
Тела молодых людей были найдены по адресу: улица Знаменского, дом 62, родителями девушки, с которыми они вместе проживали. При осмотре моста происшествия в квартире был обнаружен порошок белого цвета неизвестного происхождения. У погибших выявили признаки «наркотического отравления». Найденная 18-летняя девушка находилась на восьмой неделе беременности.
Как рассказали местные жители, молодые люди начали встречаться с начала этого года.