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В Бердске онанист в зеленой шапке напугал женщину с ребенком в подъезде на ул. Попова

11:43:3110/11/2021,Алина БуроваФото: Предоставлено Юлией
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Вышедшая в подъезд женщина сначала подумала, что молодой человек просто кого-то ждет. Удивлению бердчанки не было предела, когда она повернулась. Он караулит днем, когда дети возвращаются из школы.

Женщина поделилась фотографиями молодого человека, который ее испугал

Жительницу Бердска в подъезде общежития на ул. Попова, 35 напугал неизвестный мужчина.

Как рассказала "Курьер.Среда" Юлия, 8 октября в 12 часов дня она вышла в свой подъезд, чтобы покурить. На лестничной клетке она заметила молодого человека. Поначалу женщина подумала, что он просто кого-то ждет и продолжила поджигать сигарету. Удивлению Юлии не было предела, когда она повернулась.

- Парень, мастурбируя, шёл на меня. Я ему говорю:"Ты что ненормальный что ли? Отстань от меня". Я начала спиной идти к выходу, но он продолжал меня преследовать. Его спугнула женщина, зашедшая в подъезд, и он убежал, - вспоминает Юлия 11 октября.

По ее словам, онанисту на вид было около 23 лет. Одет он был в черное обтягивающее трико и темно-синюю куртку. Как признается женщина, по внешнему виду, не сказать, что мужчина является эксгибиционистом. Сегодня Юлия вновь увидела его в подъезде, когда возвращалась домой с дочерью из школы, но раздеться он не успел. Бердчанка попросила мужчин-соседей задержать неизвестного до приезда полиции, однако тому удалось вырваться и убежать.

- Заявление мной на него написано, но я думаю, что долго они его искать будут. Он в обеденное время стоит и караулит. Кого, не понятно. В это время возвращаются дети из школы. Что у него в голове? Родители, будьте бдительны, берегите детей. Неизвестно, в чей подъезд он зайдёт завтра,- сказала Юлия.

Напомним, что случай такого поведения не единственный в Бердске. Так, летом 2020 года девушки боялись идти от перекрестка улиц Комсомольской и Лелюха. По их словам, они видели мужчину в черной маске и спущенных штанах.

Мужчины-соседи пытались задержать парня со странностями, но он убежал

За спиной у неизвестного был рюкзак

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