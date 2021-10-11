В Бердске онанист в зеленой шапке напугал женщину с ребенком в подъезде на ул. Попова

Жительницу Бердска в подъезде общежития на ул. Попова, 35 напугал неизвестный мужчина.
Как рассказала "Курьер.Среда" Юлия, 8 октября в 12 часов дня она вышла в свой подъезд, чтобы покурить. На лестничной клетке она заметила молодого человека. Поначалу женщина подумала, что он просто кого-то ждет и продолжила поджигать сигарету. Удивлению Юлии не было предела, когда она повернулась.
- Парень, мастурбируя, шёл на меня. Я ему говорю:"Ты что ненормальный что ли? Отстань от меня". Я начала спиной идти к выходу, но он продолжал меня преследовать. Его спугнула женщина, зашедшая в подъезд, и он убежал, - вспоминает Юлия 11 октября.
По ее словам, онанисту на вид было около 23 лет. Одет он был в черное обтягивающее трико и темно-синюю куртку. Как признается женщина, по внешнему виду, не сказать, что мужчина является эксгибиционистом. Сегодня Юлия вновь увидела его в подъезде, когда возвращалась домой с дочерью из школы, но раздеться он не успел. Бердчанка попросила мужчин-соседей задержать неизвестного до приезда полиции, однако тому удалось вырваться и убежать.
- Заявление мной на него написано, но я думаю, что долго они его искать будут. Он в обеденное время стоит и караулит. Кого, не понятно. В это время возвращаются дети из школы. Что у него в голове? Родители, будьте бдительны, берегите детей. Неизвестно, в чей подъезд он зайдёт завтра,- сказала Юлия.
Напомним, что случай такого поведения не единственный в Бердске. Так, летом 2020 года девушки боялись идти от перекрестка улиц Комсомольской и Лелюха. По их словам, они видели мужчину в черной маске и спущенных штанах.