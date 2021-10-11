В Бердске суд вынес приговор отчиму из Таджикистана, бросившему головой об пол 6-летнего сына своей возлюбленной

Житель Бердска 24-летний Мухаммадали Лутфиллаев 11 октября приговорен судом к колонии общего режима, за то, что бросил ребенка своей сожительницы на пол. Суд расценил травму, полученную 6-летним мальчиком, как тяжкий вред здоровью. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.
Как следует из материалов суда, 5 апреля 2021 года подсудимый находился в доме по адресу: ул. Лунная, 15. Он вытащил из кровати спящего 6-летнего сына своей сожительницы и с силой бросил на пол. Причиной поступка стало недовольство поведением ребенка. Как сообщал "Курьер.Среда", отчиму из Таджикистана мальчик мешал спать.
- В результате ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, которая создала угрозу жизни и поэтому оценивается как тяжкий вред здоровью, - сообщили в прокуратуре.
Лутфиллаев отказался признавать вину в произошедшем, несмотря на это, суд приговорил его к трем годам колонии общего режима. По словам подсудимого, ребенок выпал из его рук случайно.
Приговор пока не вступил в силу.