Глава СКР Бастрыкин и прокуратура взяли на контроль инцидент с нанесением увечий линейкой школьнице в Новосибирске

Прокуратура проводит проверку сообщений СМИ о причинении вреда школьнице в Новосибирске. Об этом 11 октября сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Появилась информация, что семиклассник новосибирской гимназии №7 проткнул линейкой глаз своей однокласснице. Школьница попала в больницу.
-В ходе проверки прокуратура оценит в образовательной организации и иных органах системы профилактики исполнение законодательства об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - уточнили в надзорном ведомстве.
Как сообщал "Курьер.Среда", девочка пошла к подруге после шестого урока. За ней направились три одноклассника, один из них выхватил из бокового кармана ранца Ксюши линейку. Девочка потребовала вернуть вещь, но мальчик кинул ее на землю. А затем выхватил треугольник и с силой кинул им в девочку. Линейка попала прямо в глаз - вошла на 6 мм.
Уточняется, что хулиганы нападают на одноклассницу даже после операций на роговице. Они начали травить девочку в соцсетях.
Девочке предстоит еще одна операция через три месяца, так как нужно менять хрусталик глаза.
По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области организована доследственная проверка.
-В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц общеобразовательного учреждения, - рассказали в региональном управлении СКР.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области Бадулину доложить об обстоятельствах произошедшего. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.