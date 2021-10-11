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Глава СКР Бастрыкин и прокуратура взяли на контроль инцидент с нанесением увечий линейкой школьнице в Новосибирске

12:41:3710/11/2021Фото: pixabay.com
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Хулиганы нападают на одноклассницу даже после операций на роговице. Они начали травить девочку в соцсетях. Ей предстоит менять хрусталик пострадавшего глаза.

Прокуратура начала проверку инцидента со школьницей

Прокуратура проводит проверку сообщений СМИ о причинении вреда школьнице в Новосибирске. Об этом 11 октября сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Появилась информация, что семиклассник новосибирской гимназии №7 проткнул линейкой глаз своей однокласснице. Школьница попала в больницу.

-В ходе проверки прокуратура оценит в образовательной организации и иных органах системы профилактики исполнение законодательства об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - уточнили в надзорном ведомстве.

Как сообщал "Курьер.Среда", девочка пошла к подруге после шестого урока. За ней направились три одноклассника, один из них выхватил из бокового кармана ранца Ксюши линейку. Девочка потребовала вернуть вещь, но мальчик кинул ее на землю. А затем выхватил треугольник и с силой кинул им в девочку. Линейка попала прямо в глаз - вошла на 6 мм.

Уточняется, что хулиганы нападают на одноклассницу даже после операций на роговице. Они начали травить девочку в соцсетях.

Девочке предстоит еще одна операция через три месяца, так как нужно менять хрусталик глаза.

По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области организована доследственная проверка.

-В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц общеобразовательного учреждения, - рассказали в региональном управлении СКР.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области Бадулину доложить об обстоятельствах произошедшего. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

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