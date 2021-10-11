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Навального в колонии перестали считать склонным к побегу и внесли в список склонных к экстремизму

12:13:5110/11/2021Фото: navalny
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Как пояснил сам заключенный, профучет для тех, кого считают исповедующим экстремизм и терроризм, более спокойный чем для «побегушника».

Алексей Навальный больше не считается склонным к побегу

Осужденный оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что его перестали считать склонным к побегу. Это решение приняла комиссия, которая установила, что теперь блогер склонен к экстремизму и терроризму.

- Докладчик: „Осужденный Навальный прибыл к нам 11 марта, поставлен на профилактический учет как склонный к побегу. Оперуполномоченный такой-то направил рапорт и предлагает Навального с профучета снять“. Вау! Не верю своим ушам. Комиссия голосует единогласно „за“, — написал Алексей Навальный в своем Instagram.

Как пояснил осужденный, профучет для тех, кого считают исповедующим экстремизм и терроризм, более спокойный чем для «побегушника».

В январе 2021 года Алексея Навального задержали в аэропорту Москвы после прибытия из Германии. После его приговорили к заключению по делу «Ив Роше», по которому еще в 2014 году он был осужден условно. По приговору суда Навальный должен провести в колонии 2 года 8 месяцев.

В конце сентября осужденный уже подавал жалобу на признание его склонным к побегу, но она была отклонена.

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