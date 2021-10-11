Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Конфликты с правлением СНТ перестанут быть препятствием для проведения электричества к дачным участкам, решил Мишустин

12:58:1410/11/2021Фото: Pxfuel
0

По новым правилам коммуникации будут вестись до самого участка, а не до границ дачного общества. Заявку может подать владелец земли, а не только СНТ.

Электричество станет доступнее для владельцев садовых участков

Подведение электричества к садовым участкам станет проще после внесенных изменений в правила технологического присоединения. Внесенные поправки утверждены Михаилом Мишустиным, возглавляющим правительство РФ.

Подача заявки на подключение теперь будет производиться собственником самостоятельно (ранее это делали через садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество, которое обращалось в сетевую организацию).

Также теперь электричество будет проводиться до самого участка заявителя (раньше оно проводилось до границ СНТ). Решение касается владельцев дачных участков, которые подают заявки на подключение энергопринимающих устройств мощностью не более 15 КВт, - сообщается на сайте правительства РФ.

- Люди получат более понятные и прозрачные правила, не будут зависеть от настроения и личных отношений с правлением СНТ, – уточнил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
новые правиладачный участокподключение электричестваПравительство РФМихаил Мишустин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы будете подключать электричество по новым правилам?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Глава СКР Бастрыкин и прокуратура взяли на контроль инцидент с нанесением увечий линейкой школьнице в Новосибирске
12:41:37 10/11/2021
Глава СКР Бастрыкин и прокуратура взяли на контроль инцидент с нанесением увечий линейкой школьнице в Новосибирске
Навального в колонии перестали считать склонным к побегу и внесли в список склонных к экстремизму
12:13:51 10/11/2021
Навального в колонии перестали считать склонным к побегу и внесли в список склонных к экстремизму
БердскВ Бердске суд вынес приговор отчиму из Таджикистана, бросившему головой об пол 6-летнего сына своей возлюбленной
12:03:18 10/11/2021
В Бердске суд вынес приговор отчиму из Таджикистана, бросившему головой об пол 6-летнего сына своей возлюбленной
Почему атмосферный столб давит на человека во время магнитных бурь: расписание геоударов в октябре
12:00:20 10/11/2021
Почему атмосферный столб давит на человека во время магнитных бурь: расписание геоударов в октябре
БердскВ Бердске онанист в зеленой шапке напугал женщину с ребенком в подъезде на ул. Попова
11:43:31 10/11/2021
В Бердске онанист в зеленой шапке напугал женщину с ребенком в подъезде на ул. Попова
Загадочная смерть в Тобольске: Мертвыми нашли в квартире 18-летнюю беременную девушку и ее молодого человека
11:20:55 10/11/2021
Загадочная смерть в Тобольске: Мертвыми нашли в квартире 18-летнюю беременную девушку и ее молодого человека
БердскВ Бердске изменили маршруты общественного транспорта из-за ремонта дороги на ул. Черемушной, рассказала начальник транспортного отдела
11:04:33 10/11/2021
В Бердске изменили маршруты общественного транспорта из-за ремонта дороги на ул. Черемушной, рассказала начальник транспортного отдела
Как оригинально поздравить мамочку в День матери?
11:00:12 10/11/2021
Как оригинально поздравить мамочку в День матери?
Ксения Собчак опровергла сообщения о смерти второй пассажирки в жёсткой аварии на трассе Сочи
10:41:40 10/11/2021
Ксения Собчак опровергла сообщения о смерти второй пассажирки в жёсткой аварии на трассе Сочи
В Пермском крае мальчики у школы устроили «оргию»: Омбудсмен возмущен и требует проверку
10:34:15 10/11/2021
В Пермском крае мальчики у школы устроили «оргию»: Омбудсмен возмущен и требует проверку