Конфликты с правлением СНТ перестанут быть препятствием для проведения электричества к дачным участкам, решил Мишустин

Подведение электричества к садовым участкам станет проще после внесенных изменений в правила технологического присоединения. Внесенные поправки утверждены Михаилом Мишустиным, возглавляющим правительство РФ.
Подача заявки на подключение теперь будет производиться собственником самостоятельно (ранее это делали через садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество, которое обращалось в сетевую организацию).
Также теперь электричество будет проводиться до самого участка заявителя (раньше оно проводилось до границ СНТ). Решение касается владельцев дачных участков, которые подают заявки на подключение энергопринимающих устройств мощностью не более 15 КВт, - сообщается на сайте правительства РФ.
- Люди получат более понятные и прозрачные правила, не будут зависеть от настроения и личных отношений с правлением СНТ, – уточнил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.