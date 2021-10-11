В Новосибирске хирурги удалили гигантские опухоли общим весом 30 килограммов 48-летней пациентке

В Новосибирском окнодиспансере была проведена операция по удалению опухолей из брюшной полости. Операция прошла успешно - у 48-летней женщины были удалены образования общим весом в 30 килограммов.
Как заметил завотделением онкогинекологии Вираб Сисакян, пациентка много лет не обращалась к врачам, не проходила ни УЗИ ни осмотр гинеколога.
Огромный живот мешал женщине жить обычной жизнью, сдавливал внутренние органы и не давал нормально двигаться. После многолетних мучений женщина решилась обратиться к медикам в поликлинику, откуда ее направили на консультацию в онкодиспансер.
- На первичном приеме мы сразу же госпитализировали женщину в наше отделение и всесторонне обследовали. Различные методы исследования выявили в брюшной полости три гигантских новообразования, достигающих 30 сантиметров. Опухоли исходили из яичника и матки. Они занимали всю брюшную полость и забрюшинное пространство. От такого соседства конечно же страдали внутренние органы – почки, кишечник, желудок. Кроме того, от такого многолетнего сдавливания пострадали вены и сосуды всех органов. На большом консилиуме онкологов было принято решение удалить матку, придатки вместе с новообразованиями, - рассказывает Вираб Сисакян.
Хирургам пришлось несладко - опухоли занимали все пространство брюшины, кроме того, был большой риск кровопотери из-за варикоза. Доктора проявили все лучшие навыки ювелирной работы во время операции.
- Операция прошла успешно. Мы удалили матку, придатки, яичники вместе с новообразованиями. Общий вес трех опухолей составил более 30 килограммов. Кровопотеря была минимальной – послеоперационный период прошел благополучно, и женщина уже выписалась домой. Гистологические исследование показало, что одна из опухолей была злокачественной. Рассматривая этот клинический случай можно сказать точно – эти опухоли росли много лет и переродились скорее всего из миомы, - рассказал заведующий онкогинекологическим отделением.
Он отметил, что если бы данная пациентка пришла пораньше, или проходила периодически диспансеризацию, то можно было обойтись без такой травмирующей операции и лечения после нее. Всем женщинам необходимо приходить на прием к гинекологу и делать УЗИ, чтобы не допускать развития подобных ситуаций и тяжелого лечения с использованием химиотерапии, - сообщили на сайте минздрава Новосибирской области.