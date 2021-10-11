Погибшую в ДТП с участием Собчак фитнес-тренера похоронят в Новосибирске 13 октября

В Сочи в ДТП погибла молодая женщина, занимавшаяся тренировками. Ее подруга рассказал, что похоронят Екатерину Тарасову в Новосибирске, откуда она переехала в Звенигород, чтобы развивать фитнес-бизнес.
- Катю хорошо знала. Позитивный, светлый человек. Очень добрая, осознанная, талантливая. Конечно, так не должно было случиться. От этого шок. У нее осталась дочка Машенька, ей шесть лет, в первый класс ходит, — поделилась женщина.
Как рассказала собеседница «360», ее подруга много лет провела в Звенигороде, чтобы создать свой бизнес — работала тренером, у нее была собственная студия. Также девушка проводила выездные тренировки учила клиентов делать растяжку.
Катя купила квартиру, сделала там ремонт. По словам подруги погибшей, бывший муж также проживал в Звенигороде, но не принимал участия в жизни дочери и бывшей супруги.
Мать Екатерины только месяц назад переехала к дочери, чтобы помогать ей в воспитании 6-летней внучки, которая пошла в школу.
Похороны пройдут в Новосибирске. По предварительной информации, церемонию прощания проведут 13 октября.
Как сообщал "Курьер.Среда", 9 октября в Сочи произошло ДТП, столкнулись два автомобиля. Водитель Меrсеdеs, в котором ехала Ксения Собчак, выехал на встречку и столкнулся с Volkswagen. Пассажирка второй машины умерла на месте, вторая находится в больнице в тяжелом состоянии.