Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Погибшую в ДТП с участием Собчак фитнес-тренера похоронят в Новосибирске 13 октября

2:28:3010/11/2021Фото: Соцсети/МК
0

Екатерина Тарасова недавно переехала в Звенигород, чтобы развивать бизнес. У нее осталась 6-летняя дочь.

Екатерина Тарасова погибла в ДТП в Сочи

В Сочи в ДТП погибла молодая женщина, занимавшаяся тренировками. Ее подруга рассказал, что похоронят Екатерину Тарасову в Новосибирске, откуда она переехала в Звенигород, чтобы развивать фитнес-бизнес.

- Катю хорошо знала. Позитивный, светлый человек. Очень добрая, осознанная, талантливая. Конечно, так не должно было случиться. От этого шок. У нее осталась дочка Машенька, ей шесть лет, в первый класс ходит, — поделилась женщина.

Как рассказала собеседница «360», ее подруга много лет провела в Звенигороде, чтобы создать свой бизнес — работала тренером, у нее была собственная студия. Также девушка проводила выездные тренировки учила клиентов делать растяжку.

Катя купила квартиру, сделала там ремонт. По словам подруги погибшей, бывший муж также проживал в Звенигороде, но не принимал участия в жизни дочери и бывшей супруги.

Мать Екатерины только месяц назад переехала к дочери, чтобы помогать ей в воспитании 6-летней внучки, которая пошла в школу.

Похороны пройдут в Новосибирске. По предварительной информации, церемонию прощания проведут 13 октября.

Как сообщал "Курьер.Среда", 9 октября в Сочи произошло ДТП, столкнулись два автомобиля. Водитель Меrсеdеs, в котором ехала Ксения Собчак, выехал на встречку и столкнулся с Volkswagen. Пассажирка второй машины умерла на месте, вторая находится в больнице в тяжелом состоянии.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
аварияпохороны.ДТП погибшаяКсения СобчакЕкатерина Тарасова
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вернется на родину?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Скончалась народная артистка Светлана Мизери
2:02:01 10/11/2021
Скончалась народная артистка Светлана Мизери
Что такое «именинный» заяц и почему его необходимо поймать именно 12 октября?
2:00:46 10/11/2021
Что такое «именинный» заяц и почему его необходимо поймать именно 12 октября?
В Новосибирске хирурги удалили гигантские опухоли общим весом 30 килограммов 48-летней пациентке
1:50:29 10/11/2021
В Новосибирске хирурги удалили гигантские опухоли общим весом 30 килограммов 48-летней пациентке
«Хватит метать фейки»: Ксения Собчак честно рассказала о ДТП в Сочи и о состоянии пострадавшей, которую считали второй погибшей
1:36:32 10/11/2021
«Хватит метать фейки»: Ксения Собчак честно рассказала о ДТП в Сочи и о состоянии пострадавшей, которую считали второй погибшей
После смертельной поножовщины подростков в школе Махачкалы СК возбудил дела против директора и руководства ЧОПа
1:13:07 10/11/2021
После смертельной поножовщины подростков в школе Махачкалы СК возбудил дела против директора и руководства ЧОПа
Что категорически запрещено делать 14 октября в великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы?
1:00:39 10/11/2021
Что категорически запрещено делать 14 октября в великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы?
Конфликты с правлением СНТ перестанут быть препятствием для проведения электричества к дачным участкам, решил Мишустин
12:58:14 10/11/2021
Конфликты с правлением СНТ перестанут быть препятствием для проведения электричества к дачным участкам, решил Мишустин
Глава СКР Бастрыкин и прокуратура взяли на контроль инцидент с нанесением увечий линейкой школьнице в Новосибирске
12:41:37 10/11/2021
Глава СКР Бастрыкин и прокуратура взяли на контроль инцидент с нанесением увечий линейкой школьнице в Новосибирске
Навального в колонии перестали считать склонным к побегу и внесли в список склонных к экстремизму
12:13:51 10/11/2021
Навального в колонии перестали считать склонным к побегу и внесли в список склонных к экстремизму
БердскВ Бердске суд вынес приговор отчиму из Таджикистана, бросившему головой об пол 6-летнего сына своей возлюбленной
12:03:18 10/11/2021
В Бердске суд вынес приговор отчиму из Таджикистана, бросившему головой об пол 6-летнего сына своей возлюбленной