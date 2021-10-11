Скончалась народная артистка Светлана Мизери

Народная артистка РСФСР Светлана Мизери скончалась на 89-м году жизни. Об этом говорится в сообщении на сайте Московского драматического театра "Сопричастность". Здесь в последние годы служила актриса.
"С чувством глубокой утраты сообщаем о смерти народной артистки России, лауреата Государственных премий СССР и России, премии мэрии Москвы в области литературы и искусства Светланы Мизери. Скорбим", – отметили в театре.
Светлана Мизери – в прошлом звезда Московского академического театра имени Маяковского. Она с успехом играла в спектаклях режиссеров Николая Охлопкова, Андрея Гончарова, Олега Ефремова и других. Среди ее блистательных ролей постановки "Трамвай "Желание", "Оптимистическая трагедия", "Таланты и поклонники".
В 1990 году Мизери перешла в театр "Сопричастность".