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11.10
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В минздраве Новосибирской области рассказали о погибших от коронавируса детях

3:25:5510/11/2021Фото: Flickr
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Сначала пандемии ковид выявили у 5 733 детей, живущих в регионе. 46 несовершеннолетних с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него сейчас лежат в ковидных госпиталях региона. 

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Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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В Минздраве назвали число детей, которые умерли в регионе с диагнозом COVID-19.

- По данным на 8 октября 2021 года в Новосибирской области зарегистрировано два летальных исхода у детей с подтвержденным диагнозом "новая коронавирусная инфекция COVID-19". Их возраст — 0 месяцев и 2 месяца, - ответили в ведомстве на запрос КП-Новосибирск.

За весь период пандемии на 11 октября в Новосибирской области от коронавируса скончались 3127 человек, в том числе 15 за последние сутки.

В настоящее время в регионе на лечении в реанимационных отделениях находятся 288 пациентов из которых 48 подключены к ИВЛ.

Как сообщал "Курьер.Среда", на понедельник с начала пандемии ковид выявили у 5 733 детей, живущих в регионе. 46 несовершеннолетних с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него сейчас лежат в ковидных госпиталях региона.

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