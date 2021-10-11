В минздраве Новосибирской области рассказали о погибших от коронавируса детях

В Минздраве назвали число детей, которые умерли в регионе с диагнозом COVID-19.
- По данным на 8 октября 2021 года в Новосибирской области зарегистрировано два летальных исхода у детей с подтвержденным диагнозом "новая коронавирусная инфекция COVID-19". Их возраст — 0 месяцев и 2 месяца, - ответили в ведомстве на запрос КП-Новосибирск.
За весь период пандемии на 11 октября в Новосибирской области от коронавируса скончались 3127 человек, в том числе 15 за последние сутки.
В настоящее время в регионе на лечении в реанимационных отделениях находятся 288 пациентов из которых 48 подключены к ИВЛ.
Как сообщал "Курьер.Среда", на понедельник с начала пандемии ковид выявили у 5 733 детей, живущих в регионе. 46 несовершеннолетних с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него сейчас лежат в ковидных госпиталях региона.