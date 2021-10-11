В Бердске питаться месяц на 4861 рубль может каждый житель, по выводам Новосибирскстата

О стоимости минимального набора продуктов питания в сентябре 2021 года рассказали "Курьер.Среда" в Новосибирскстате 11 октября.
Продуктовый набор в расчете на месяц по Новосибирской области, а значит, и в Бердске, в сентябре 2021 года стоил 4860,98 рубля. Его цена по сравнению с августом снизилась на 3,2%. В то же время с начала года она выросла на 8,2%.
Как сообщили статистики, в структуре набора преобладают траты на хлеб, крупы и макаронные изделия – 28,1%, на долю молочных продуктов приходится 20,8%, плодов и овощей – 15,6%, мяса и мясопродуктов – 17,8%, жиров – 5,5%, рыбы – 4,3%, чая, соли и специй – 3,3%, сахара и кондитерских изделий – 2,3%, яиц – 2,3%.
По наблюдениям специалистов Новосибирскстата, в регионов Сибири самая высокая стоимость минимального набора продуктов питания в сентябре оказалась в Красноярском крае (5578,28 рубля), самый дешевый набор показала Омская область (4236,78 рубля).
Справка
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания определена на основе цен на 33 наиболее потребляемых продуктов и норм их потребления для одного человека. Используются при расчетах средние цены по региону.