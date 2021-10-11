В Новосибирске таксист выбросил из машины пассажира и переехал его

В Новосибирске полицейские начали проверку после того, как в соцсетях появилось видео, как такси проезжает по ногам лежащего на дороге мужчины. Кадры опубликовали в паблике АСТ-54 в понедельник.
Инцидент произошел на пересечении улиц Добролюбова и Зыряновской в Октябрьском районе. Таксист отказался вести пьяного мужчину с окровавленным лицом.
"По данному факту в полицию заявления, сообщений из медучреждений в настоящее время не поступало. По выявленной информации в СМИ сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и личности мужчин - водителя автомобиля и гражданина, изображенных на видео", - сообщили в региональном управлении МВД.
Таксист рассказал НГС, что около пяти минут ждал пассажира на месте вызова, но никого не было. Спустя некоторое время в машину сел пьяный человек, начал материться и кричать.
Водитель заявил пассажиру: он не повезет пьяного и неадекватного человека. В ответ тот достал нож из борсетки и начал угрожать. Потом он смог выкинуть опасного пассажира из авто, но, говорит, не заметил, что проехал прямо по нему. Хотя на видео заметно, что машина с трудом преодолевает препятствие в виде человеческих ног.