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В Новосибирске таксист выбросил из машины пассажира и переехал его

4:12:5610/11/2021Фото: Скриншот видео АСТ-54
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Водитель такси рассказал, что неадекватный пассажир не только был пьян, но и матерился, угрожал и достал нож. В инциденте разбираются полицейские.

Водитель такси говорит, что не заметил, как переехал человека

В Новосибирске полицейские начали проверку после того, как в соцсетях появилось видео, как такси проезжает по ногам лежащего на дороге мужчины. Кадры опубликовали в паблике АСТ-54 в понедельник.

Инцидент произошел на пересечении улиц Добролюбова и Зыряновской в Октябрьском районе. Таксист отказался вести пьяного мужчину с окровавленным лицом.

"По данному факту в полицию заявления, сообщений из медучреждений в настоящее время не поступало. По выявленной информации в СМИ сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и личности мужчин - водителя автомобиля и гражданина, изображенных на видео", - сообщили в региональном управлении МВД.

Таксист рассказал НГС, что около пяти минут ждал пассажира на месте вызова, но никого не было. Спустя некоторое время в машину сел пьяный человек, начал материться и кричать.

Водитель заявил пассажиру: он не повезет пьяного и неадекватного человека. В ответ тот достал нож из борсетки и начал угрожать. Потом он смог выкинуть опасного пассажира из авто, но, говорит, не заметил, что проехал прямо по нему. Хотя на видео заметно, что машина с трудом преодолевает препятствие в виде человеческих ног.

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