Число погибших от ковид в Латинской Америке превысило 1,5 млн человек

Число погибших от COVID-19 в Латинской Америке в пятницу превысило 1,5 миллиона человек, согласно данным AFP, составленным на основе официальных данных.
Число погибших составляет не менее 1500 350 человек, зарегистрировано более 45 миллионов случаев заражения вирусом, пишет medicalxpress.com.
Бразилия, в частности, в пятницу превысила 600 000 смертей, став второй наиболее пострадавшей страной после США.
После Бразилии по количеству смертей идут Мексика, Перу, Колумбия и Аргентина.
В Перу самый высокий уровень смертности от COVID на душу населения: 605 смертей на 100 000 жителей.
В настоящее время пандемия во всем мире унесла жизни более 4,8 миллиона человек и зарегистрировано более 237 миллионов случаев заболевания.
AFP собирает свои данные с данными национальных правительств и Всемирной организации здравоохранения.