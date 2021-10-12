Почему многие из нас всегда устают и ощущают слабость: эксперт назвал причины и как их устранить

Многие борются с истощением. Самая простая причина - недосыпание. Но многие аспекты быстрой современной жизни играют центральную роль. По мнению спортивного врача Матиаса Марквардта, истощение - уже широко распространенное заболевание.
Однако в лучшем случае можно противодействовать простым советам, пишет focus.de.
FOCUS Online: Мистер Марквардт, вы пишете в своей книге об истощении. Можно ли назвать это широко распространенным заболеванием?
Маттиас Марквардт: Распространенная болезнь - это описание болезни, которая поражает большое количество людей или причиняет особый экономический ущерб. И это, безусловно, относится к истощению. При этом термин «истощение» не может быть легко определен резко. Истощение имеет различные причины и проявления. Дефицит железа, синдром выгорания и депрессия могут быть следствием гипотиреоза. Там очень много перепутано. Так что, возможно, истощение и не назовут в учебнике широко распространенной болезнью. Но в восприятии людей и практикующих врачей это определенно популярная тема.
Как проявляется это истощение?
Марквардт: Основной симптом - это усталость, но также и слабость. Мои пациенты часто говорят, что они истощены, хотя много спят, а утром им нужно вздремнуть. Или им не хватает сил проводить свободное время после работы.
Какие заболевания могут быть за этим?
Марквардт: Когда пациенты приходят ко мне с истощением, это всегда очень широкий круг вопросов. Один из них - это физические заболевания, такие как сердечная недостаточность, заболевания легких, гормональные проблемы или заболевания щитовидной железы. Это, безусловно, включает в себя проблему дефицита питательных микроэлементов - дефицита железа или других веществ, имеющих отношение к энергетическому балансу, таких как магний.
Другая область - психологическая. Такие болезни, как депрессия, часто приводят к симптомам усталости. И, конечно же, есть проблемы с чрезмерным использованием, такие как выгорание. И третий момент - это факторы образа жизни. Некоторые пациенты смотрят на меня с раздражением, когда им говорят, что трех-четырех часов сна недостаточно. Здесь вы можете видеть, что некоторые люди идут на все пределы современной жизни. Эти три вещи, конечно, можно смешивать вместе.
Истощение: люди ожидают слишком многого
Тогда наше истощение также может быть связано с тем, что мы слишком многого ожидаем в этом быстро меняющемся мире.
Марквардт: Да, в этом быстро меняющемся обществе, где требуется все больше и больше, на нас, например, торопятся социальные сети. Давление на всех возрастает. Здесь большую роль играют социальные факторы.
О пандемической усталости в данный момент часто читают и слышат.
Марквардт: В начале пандемии некоторые журналисты выдвинули крутой тезис о том, что Corona будет прекрасной возможностью замедлить жизнь и, наконец, ощутить замедление. На мой взгляд, это была полная чушь. Не позднее чем через год все вернется на круги своя: шоссе будут перегружены, круизные лайнеры будут забронированы в изобилии. Именно это уже указывается. Однако, прежде всего, я считаю ошибочным представление о том, что люди меньше подвержены стрессу в условиях изоляции. Потому что это, конечно, другое дело, например, добровольно ли мы едем медленно в машине или невольно стоим в пробке. Корона была обязательным перерывом, в котором вы не могли делать многие вещи, которые элементарны для нашего благополучия. Это усилило стресс!
Вдобавок: некоторые люди потеряли свое экономическое существование, матери и отцы также должны были обучать своих детей в домашнем офисе. А в домашнем офисе сотрудники без перерыва переключались с одной онлайн-конференции на другую. Мы многое взяли на себя в период изоляции и многого достигли, и теперь люди это чувствуют.
Любой, кто всерьез считает, что период Короны был хорош для нас, людей и замедлил нашу жизнь, вероятно, оказался в очень привилегированной ситуации.
Что делает с нами истощение, каковы последствия?
Марквардт: Вы постоянно устаете и бессильны. Вы чувствуете себя подавленным, вы не находите нужной мотивации для повседневных и особых дел. Вялость широко распространена. У некоторых возникают проблемы с поиском энергии для профессиональной деятельности. И хотя вы ложитесь и хорошо спите, на следующий день вы снова вялость.
Какие советы вы можете дать людям, которые часто устают?
Марквардт: Прежде всего, это важно: теоретически это тоже может быть серьезное заболевание. Людям с ранее нераспознанной депрессией, которые чувствуют усталость и ушибы, общие советы не помогут. Если у вас есть такие проблемы, первое, что вам нужно сделать, это поговорить с врачом и пройти обследование. Если за этим не стоит физическое заболевание, дефицит питания или что-то подобное, а скорее образ жизни, то давать советы несложно. Очень примитивный совет, который поможет многим: спите дополнительно 2 часа в сутки. Один час занятий спортом в день очень помогает, независимо от того, являются ли это силовые тренировки, верховая езда SUP, бег трусцой - чем бы вы ни занимались. Просто выключите телевизор на ночь, прочтите несколько страниц в книге. И как только вы устанете, ложитесь спать.
Эти советы на самом деле очень просты.
Марквардт: Верно, ключевой момент: почему мы не можем этого сделать? Любой посредственный человек должен понимать, что недостаток сна приводит к истощению. Люди, вероятно, единственные существа на Земле, которые произвольно и навсегда сокращают свою лучшую программу регенерации. Почему мы действуем против своей природы? Если бы я был владельцем домашнего животного и держал людей, как животных, а затем помещал их в офис весь день и позволял им спать только шесть часов, доход от защиты животных начислялся бы немедленно. Эти формы хозяйствования не соответствуют видам. Но мы все равно поступаем так с собой.
На самом деле мы упрощаем повседневную жизнь благодаря техническому прогрессу, не так ли?
Марквардт: Когда начался технический прогресс, у людей должно было быть больше времени для других дел, кроме работы, но все было наоборот. Пример: ученые исследовали, как изменилась жизнь людей, когда стиральная машина попала в Германию. Парадокс, однако, заключается в том, что люди тратят больше времени на стирку, потому что они гораздо чаще меняют одежду или покупают ее. В конце концов, технический прогресс создал больше работы. Так же, как когда были автоматизированы ткацкие станки. Сегодня, однако, гораздо больше одежды производят, носят и выбрасывают - снова нужно работать. Вы можете применить это к любой сфере жизни. Взгляните на оцифровку в медицине. Раньше были рецепт кропотливо оформлен вручную. Сегодня, благодаря достижениям медицины, мы выписываем больше рецептов, чем когда-либо, одним нажатием кнопки. Итак, мы находимся в ловушке прогресса.
Каждому нужно настоящее хобби!
Разве мы не можем сознательно противостоять этому?
Марквардт: Мы находимся в социальной беговой дорожке «все больше и больше». Мы должны зарабатывать деньги, я как врач, а вы как журналист. Мы живем в зависимости от общества, которая требует определенных вещей. Вы должны сознательно противостоять этому, даже если вы негативно заметны в собственном окружении. Но не все решаются на это. Каждый должен найти для себя правильный путь. Мне не нужен дорогой байк, дорогая машина и дорогой отпуск. Вы можете так же легко исследовать красивые уголки Германии с семьей, и вам не придется лететь следующие 10 часов полета и выходить из самолета в полном стрессе. Но обойтись без него - не самое легкое упражнение для человека. Тем не менее: это даст им время и силы.
У вас есть конкретная причина, которая всегда дает вам силы?
Марквардт: Что мне действительно помогает, так это мой спорт. Но я также спортивный врач и чистокровный спортсмен, так что это не всем передается. Есть также люди, которые просто говорят: «Этот физический аспект мне не по душе, у меня есть другие хобби». Если кто-то заядлый пианист, то он найдет в игре на пианино то, что я найду в спорте. Но здесь мы подходим к очень важному моменту: настоящему хобби.
У многих есть хобби, не так ли?
Марквардт: Хобби - это то, в чем я особенно хорош - то, чем я увлекаюсь и что все знают, что я действительно хорош. «Хобби» буквально происходит от английского слова Hobbyhorse, что означает лошадь-хобби! Это делает жизнь лучше. Для кого-то это игра на пианино, для кого-то катание на волнах, для кого-то создание моделей. В хобби много лет крови, пота и слез. И всегда счастливые моменты.
Однако поход в кино или поход по магазинам - не хобби. Как и парк развлечений, это все виды досуга. Все это очень хорошо, но на психику это не так, как хобби. И именно эти увлечения лучше всего помогают людям расслабиться, почувствовать себя лучше и стать счастливее. Пожалуйста, не путайте досуг с хобби!
Об эксперте
Матиас Марквардт - терапевт, хиротерапевт и специалист по спортивной медицине. Он написал бестселлер «Die Laufbibel» и является востребованным экспертом по мотивации, здоровью, питанию и управлению стрессом.