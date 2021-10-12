Когда наступит Черная пятница 2021 года? Точные даты распродаж в черную пятнику и Киберпонедельник

BLACK FRIDAY вернется в Великобританию в ноябре, и ожидается, что покупатели увидят снижение цен на технологии, моду, товары для дома и многое другое - как раз вовремя, чтобы опытные покупатели могли заполнить свои списки подарков к Рождеству.
Умные покупатели с нетерпением ждут Черной пятницы весь год. Вы можете не только купить тысячи самых продаваемых товаров по цене, составляющей лишь часть их обычных, но и выбрать время продажи, чтобы не пропустить ни одного пункта в своем рождественском списке покупок, сэкономив при этом тонну на подарках. Чтобы вы были готовы к важному дню, у нас есть все ключевые даты, информация об участвующих розничных продавцах и лучшие предложения, на которые вы можете рассчитывать, так что у вас есть все подробности, которые вам понадобятся, чтобы максимально использовать событие, пишет express.co.uk.
Когда наступит Черная пятница 2021 года?
В 2021 году Черная пятница выпадает на пятницу, 26 ноября. Однако это не единственная дата, о которой вам нужно помнить.
Из-за популярности распродаж и близости к Рождеству многие бренды предлагают скидки на весь ноябрь, в результате чего целый месяц восторженные покупатели называют «черным ноябрем».
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Когда наступит Киберпонедельник 2021
Киберпонедельник проходит в понедельник после Черной пятницы и представляет собой круглосуточное онлайн-мероприятие по продажам.
В этом году мероприятие пройдет в понедельник, 29 ноября. Поскольку Черная пятница зародилась в обычных розничных магазинах, Киберпонедельник стал событием, которое стимулировало покупки в Интернете, поскольку все сделки заключались в розничных магазинах электронной коммерции.
Однако по мере того, как онлайн-покупки набирают популярность, большинство предложений Черной пятницы также осуществляется онлайн, что означает, что между этими двумя событиями нет большой разницы, а просто дает покупателям еще одну возможность сэкономить на покупках.
Поскольку мероприятие проводится после Черной пятницы, некоторые предполагают, что оно даже больше, поскольку бренды, как известно, используют огромные скидки на продукты, которые не были так популярны среди покупателей, как они ожидали.
Какие магазины участвуют в Черной пятнице?
Честно говоря, нам было бы быстрее сказать вам те, которые этого не делают.
Хотя распродажа в Черную пятницу зародилась в Америке, она взяла штурмом Великобританию, поскольку крупные розничные торговцы требовали получить кусок пирога.
Известно, что все крупные компании, такие как John Lewis , ALDI, ASOS , Dunelm , Argos, Currys, Dyson, Amazon и другие, предоставляют большие скидки - и, поскольку их так много, они будут соревноваться за внимание покупателей, которое может только означают одно: более крупные и выгодные сделки.
Помимо этих гигантов розничной торговли, малый и средний бизнес начинают видеть преимущества участия в этой распродаже, поэтому следите за всеми своими любимыми брендами, чтобы узнать, что они предлагают.
Какие предложения я могу ожидать в эту Черную пятницу?
Говоря о более крупных и более выгодных сделках, розничные торговцы постоянно пытаются увеличить усилия своих прошлых лет, что приводит к более выгодным сделкам из года в год - так что относитесь к любому из наших прогнозов с долей скептицизма (потому что они могут быть даже больше).
Главными категориями Черной пятницы обычно являются техника, алкоголь, одежда и игрушки.
Как мы уже упоминали, близость к Рождеству означает, что многие покупатели думают о празднике, когда делают покупки, и бренды это хорошо понимают.
Праздничные и популярные подарки, такие как детские игрушки, праздничный алкоголь и мелкие технические изделия, как правило, привлекают внимание, а также дорогостоящие предметы, такие как телевизоры, ноутбуки и бытовая техника.